60 saniyede ekonomide bugün (02 Ağustos 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🚛Temmuz ayı ihracatı rekor kırdı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 2, 2024
🚢Abdülhamid Han sondaj gemisi yeni görev yerine gidiyor
🧓Emekli maaşı farklarının yatacağı tarih belli oldu
🧑🏭ABD'de tarım dışı istihdam açıklandı
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/y2oxgKRTtj