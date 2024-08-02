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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne Ticaret ve Sanayi Odasındaki güvenlik toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
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Ekonomi

Türkiye'nin 11 aylık fındık ihracatı 2 milyar 190 milyon doları aştı

Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunun 11 aylık döneminde 2 milyar 190 milyon 616 bin 619 dolar gelir sağladı.

Duygu Avunduk  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
Türkiye'nin 11 aylık fındık ihracatı 2 milyar 190 milyon doları aştı

Trabzon

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan 2023-2024 ihracat sezonunun geride kalan 11 aylık dönemine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, 1 Eylül 2023-31 Temmuz 2024'te yurt dışına 2 milyar 190 milyon 616 bin 619 dolar karşılığında 284 bin 467 ton fındık satıldığı, geçen sezonun aynı döneminde ise 283 bin 445 ton fındık ihraç edilerek 1 milyar 704 milyon 862 bin 333 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

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