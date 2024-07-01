60 saniyede ekonomide bugün (01 Temmuz 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📖Bakan Şimşek, yeni vergi çalışmasını değerlendirdi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 1, 2024
✈️İstanbul Havalimanı'nda yolcu rekoru
📉Ekonomistlerin TÜFE tahmini belli oldu
60saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/gF4aK0CAab