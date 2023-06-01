60 saniyede ekonomide bugün (01 Haziran 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🏘️Yarısı Bizden kampanyasında başvurular sona erdi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) June 1, 2023
☀️Yenilenebilir enerji kapasitesinde rekor beklentisi
🇪🇺Avro Bölgesi enflasyon rakamları açıklandı
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/XqEV3yPyAP