60 saniyede ekonomide bugün (28 Aralık 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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✈️İnsansız savaş uçağı ANKA III ilk uçuşunu yaptı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) December 28, 2023
💵Merkez Bankası rezervleri rekor tazeledi
🏭7 yeni organize sanayi bölgesi kuruldu
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/3UIpT2EG80