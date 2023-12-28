Dolar
29.45
Euro
32.72
Altın
2,079.83
ETH/USDT
2,373.80
BTC/USDT
42,663.00
BIST 100
7,376.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Yurt dışında yerleşiklerin portföy girişi devam ediyor

Haftalık toplam net portföy girişi 174 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Murat Aslan  | 28.12.2023 - Güncelleme : 28.12.2023
Yurt dışında yerleşiklerin portföy girişi devam ediyor

İstanbul

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 139,9 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Aralık haftasında net 139,9 milyon dolarlık hisse senedi, 33,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, son 8 haftada hem DİBS hem de hisse senedinde alım tarafında yer alırken, bu dönemde yaklaşık 1 milyar 902 milyon dolarlık net hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Yıl başından bu yana hisse senetlerindeki toplam alım ise yaklaşık 1 milyar 349 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Yurt dışında yerleşiklerin son 8 haftadaki DİBS alımları 1 milyar 526 milyon dolara ulaşırken, yıl başından bu yana net DİBS alımları 1 milyar 999 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 15 Aralık itibarıyla 31 milyar 246,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 22 Aralık'ta 30 milyar 435,5 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 616,3 milyon dolardan 2 milyar 672,9 milyon dolara çıkarak Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ŞBS stokları da 15 Aralık haftasında 60,8 milyon dolardan 61,6 milyon dolara çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen 445 emniyet mensubu açığa alındı
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi yıl boyunca 2 bin gündem maddesini karara bağladı
ANKA III ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
Malatya'da yıkılma tehlikesi bulunan bina nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: (Sanayiye arz edilen doğal gaz) Bu yıl için böyle bir sıkıntı öngörmüyoruz

Benzer haberler

Yurt dışında yerleşiklerin portföy girişi devam ediyor

Yurt dışında yerleşiklerin portföy girişi devam ediyor

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar "güvercin" beklentilerle pozitif seyrini sürdürüyor

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Finansal piyasalarda 2023 böyle geçti

Finansal piyasalarda 2023 böyle geçti
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet