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Ekonomi, 60 saniyede bugün

60 saniyede ekonomide bugün (23 Ağustos 2024)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
60 saniyede ekonomide bugün (23 Ağustos 2024)

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 terörist, Habur'da hudut karakoluna teslim oldu
Türkiye ve Rusya'nın, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde birleşik kara devriyesi yeniden başlatıldı
Türkiye yılın 7 ayında yaklaşık 29 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı
Ankara ve çevresindeki iller için gök gürültülü sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Peksoy'un ailesine başsağlığı mesajı

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