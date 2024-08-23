60 saniyede bugün (23 Ağustos 2024)
Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.
Ankara
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🚜Çiftçilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 23, 2024
🛍️Ticaret Bakanlığından kapıdan satışlara düzenleme
🗓️2025 yılı fuar takvimi açıklandı
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/KUFCsioeew