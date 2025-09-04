Dolar
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (04 Eylül 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
60 saniyede bugün (04 Eylül 2025)

Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatür çizimine ilişkin soruşturmada hapis cezası istemi
Dışişleri Bakanı Fidan, TİKA Başkanı Eren'i kabul etti
İzmir'de eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilotun cenazesi defnedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan mutasavvıf İnançer'i vefatının üçüncü yılında andı
Hafta sonu yurdun büyük kesiminde yağış bekleniyor

