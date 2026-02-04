Dolar
Yaşam, 6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı

Kahramanmaraş'ta depremzede kadınlar kurslarla hem sosyalleşiyor hem kazanıyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, unutulmaya yüz tutmuş el sanatları ile saray mutfağı kültürünü yaşatmak amacıyla açılan kurslar, depremzede kadınlara moral oluyor.

Sinan Doruk  | 04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
Kahramanmaraş'ta depremzede kadınlar kurslarla hem sosyalleşiyor hem kazanıyor Fotoğraf: Sinan Doruk/AA

Kahramanmaraş

Dulkadiroğlu ilçesinde, Kaymakamlığa bağlı Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından yürütülen "Köklerden Geleceğe: Kadın Eliyle Kültürel Miras" projesi kapsamında aba dokuma, sanatsal mozaik işlemeciliği ve aşçılık kursları açıldı.

Kaymakamlık hizmet binasında oluşturulan 300 metrekarelik alanda, kente özgü ürünlerin yeniden üretilmesi ve bu alanlarda yeni ustaların yetiştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 150 kursiyer eğitim aldı.

Kurslar, deprem sonrası hayatın normalleşmesine katkı sağlarken, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını da destekliyor.

Amaç kadınları daha güçlü kılmak

Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, AA muhabirine, deprem sonrası dezavantajlı duruma düşen kadınların aktif katılımıyla geleneksel el sanatları ve saray mutfağı kültürünü sürdürülebilir şekilde yaşatmayı amaçladıklarını söyledi.

Aytemür, "Asıl amacımız, depremden sonra kadınları evden çıkararak kendi markalarıyla, kendi ürünleriyle ve kendi emekleriyle gelir elde edebilecekleri bir sürecin içine dahil etmek." dedi.

Kadınların büyük bölümünün dezavantajlı gruplardan oluştuğunu belirten Aytemür, "Bu kadınlar onurlu, güçlü ve kendi parasını kazanmak isteyen kadınlar. Kendilerini değerli hissetmeleri için fiziki olarak güçlü bir ortam oluşturduk. Söylem değil, somut destek sunmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kahramanmaraşlı kadınların tarihsel rolüne dikkat çeken Aytemür, "Bu kadınlar Osmanlı, Memlük ve Dulkadiroğlu Beyliği dönemlerinde devlet yöneticileri ve şehzadeler yetiştirmiş kadınlardır. Biz onların kim olduklarını yeniden hatırlamalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"3K" modeliyle üretim ve eğitim

Proje kapsamında Maraş abası, Maraş mutfağı ve Germanicia mozaiklerinin bir araya getirildiğini aktaran Aytemür, şunları söyledi:

"Bu yaklaşımı "3K" olarak tanımladık, "Kahramanmaraş", "kadın" ve "kitap". ADEM bünyesinde yaklaşık 12 bin kitaplık bir kütüphane oluşturduk. Bugüne kadar 100'ün üzerinde kursiyeri mezun ettik, halen 50'nin üzerinde kursiyer eğitim almaya devam ediyor."

Kurslar kadınlara sosyal destek de sağlıyor

Mozaik kursuna katılan Nesibe Gençay, ev hanımı olarak üretmenin kendilerine iyi geldiğini belirterek, kursun deprem sonrası psikolojilerinin düzelmesine ve sosyal hayata yeniden katılmalarına katkı sağladığını söyledi.

Gençay, Germanicia Antik Kenti'ndeki mozaik örneklerini günümüze uyarlayarak çeşitli ürünler yaptıklarını ifade etti.

Aba dokuma kursuna katılan Aysun Kenker de deprem sonrası uzun süre evde kaldığını, kurs sayesinde sosyal hayata yeniden katıldığını söyledi.

Kenker, geleneksel Maraş kumaşını dokuyarak günümüzde kullanılabilecek ürünlere dönüştürdüklerini kaydetti.

Mutfak kursuna katılan Meryem Aslan ise sosyalleşmek ve yeni şeyler öğrenmek amacıyla kursa başladığını belirterek, kurs sayesinde psikolojisinin düzeldiğini, özgüveninin arttığını dile getirdi.

