TFF, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma mesajı yayımladı.
İstanbul
TFF'den yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizde yıkıcı izler bırakarak ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." denildi.
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Bugün 6 Şubat 2024.— TFF (@TFF_Org) February 5, 2024
365 gün geçti; acılarımız, yaralarımız ilk günkü gibi taze, ilk günkü gibi derin.
O tarifsiz gecede yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyor, depremzedelerimizin yanında durmaya devam ediyoruz.
Milletimizin bir daha böyle bir acı yaşamaması temennisiyle… pic.twitter.com/1OFvH0uWUz