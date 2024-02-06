TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma mesajı yayımladı.
İstanbul
Türkoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı anma mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Büyük bir acı ve yas günü olarak hafızalarımıza kazınan 6 Şubat, aynı zamanda milletimizin dayanışma ve yardımseverlik ruhunu temsil etmektedir. Bir yıl önce ülkemizi vuran deprem felaketleri, hepimize zorlukların üstesinden ancak dayanışma ile gelebileceğimizi gösterdi. Yaralarımızı sarmak için birlikte çalışmaya ve yardımlaşmaya devam edeceğiz. 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, acılı ailelere ve milletimize tekrar tekrar sabır diliyorum."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Büyük bir acı ve yas günü olarak hafızalarımıza kazınan 6 Şubat, aynı zamanda milletimizin dayanışma ve yardımseverlik ruhunu temsil etmektedir. Bir yıl önce ülkemizi vuran deprem felaketleri, hepimize zorlukların üstesinden ancak dayanışma ile gelebileceğimizi gösterdi.…— Hidayet Türkoğlu (@hidoturkoglu15) February 6, 2024