Dolar
30.45
Euro
33.18
Altın
2,054.83
ETH/USDT
2,312.00
BTC/USDT
43,097.00
BIST 100
8,706.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail polisi, cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa’da gitmek isteyen Filistinlilere kısıtlama getiriyor. (Vadi el-Cevz mahallesi) Mescidi Aksa'da cuma namazı kılınacak.
logo
Yaşam, 6 Şubat Depremlerinin Birinci Yılı

Hatay esnafı depremin acısına tabelalarıyla direniyor

Hatay'da afetzede esnaf tabelalarında yer alan "Gitmedik ki dönelim", "6 Şubat" ve "04.17" gibi yazılarla hem vatandaşlara umut oluyor hem de depremi unutturmuyor.

Mehmet Bayrak  | 02.02.2024 - Güncelleme : 02.02.2024
Hatay esnafı depremin acısına tabelalarıyla direniyor Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde ve devamındaki depremlerde işletmeleri hasar alan esnaf, prefabrik işletmelerde hizmet veriyor. İşletmelerinde isim değişikliğine giden esnaf, tabelalarındaki yazılarla deprem gerçeğini vatandaşlara unutturmamaya çalışıyor.

Depremlerde 35 kişiye istihdam sağladığı 3 farklı işletmesinden 2'si yıkılan, birini de kirası nedeniyle kapatan restoran işletmecisi Murat Et, AA muhabirine, Hatay'dan ayrılamadığını söyledi.

Prefabrik işletmesine "Gitmedik ki dönelim" ismini yazdıran Et, "Depremzedelere umut olsun diye 'gitmedik ki dönelim' adını koyduğumuz küçük bir kebap işletmesi kurduk. Bu şekilde çalışıyor, ekmeğimizi kazanıyoruz. Bütün dünyamızı bu kulübeye sığdırdık." dedi.

Et, işletmesinde 3 ailenin geçim sağladığını dile getirdi.

Deprem gerçeğini hatırlatmakla insanların da şehri terk etmemesi için bu ismi koyduklarını aktaran Et, şunları kaydetti:

"Biz bu ismi insanlara umut olsun diye koyduk. İnsanlarda 'acaba biz de mi gitmesek' gibi izlenim yaratalım istedik. Gidenlerin de geri dönmesi için bir umut olsun istedik. Hemen ismimizin altına da 'sen yoksan bir kişi eksiğiz' yazdık. Bu yazı sonrası 'geri döndük' mesajları aldık, bu da bizleri çok mutlu etti. Demek ki bir yerlere dokunmuşuz ve birçok insanın dönmesine de vesile olmuşuz. Bu amaçla bu ismi koyduk, iyi de oldu."

Et, işletmesinin yanına depremin meydana geldiği saate işaret eden "04.17 buluşma noktası" adını verdiği bir mekan da yaptırdığını belirterek, "6 Şubat’ta deprem dolayısıyla şehirden ayrılan Hataylıları, buraya davet ediyorum. Gelsinler, en azından o gün burada buluşalım. Şehrimizin gücünü gösterelim. Bize de beklerim, 04.17 yazılı küçük yerimizi de buluşma yeri yaptım ama gönlümüz büyüktür, herkes sığar. O gün herkesi buraya davet ediyoruz." diye konuştu.

Et, tabelasına verdiği ismin insanlara umut olduğunu söyledi.

"Arkadaşımın hayalini yaşatmak istedim"

Depremlerin ardından kısa süreliğine şehirden ayrılan köfteci Ali Burak Topal da "6 Şubat" adını verdiği işletmesinde mayıs ayından bu yana hizmet verdiğini söyledi.

Topal, "Depremde kaybettiğim arkadaşımın hayalini yaşatmak ve depremi unutturmamak için dükkanıma '6 Şubat' ismini verdim. İnsanımız çok çabuk normalleştiğini düşünüyor ama o normalleşmenin hemen olmayacağını bildiğim için bu isimle iş yerimi açtım." dedi.

Topal, 6 Şubat'ın unutulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yazar Alev Alatlı vefat etti
Bakan Özhaseki: 75 bin vatandaşımıza oturabilecekleri güvenli konutları teslim etmeye başlıyoruz
Ankara'da otobüs şoförlerine öfke kontrolü, stres yönetimi ve empati eğitimi
Bakan Kacır: Su kaynaklarımızın etkin ve verimli kullanımını destekleyecek adımları hayata geçiriyoruz
Osmaniye'de depremde 42 kişinin öldüğü apartmanda "nehir kumu" kullanılmış

Benzer haberler

Depremzede gençlerin güvercinleri umuda kanat çırpıyor

Depremzede gençlerin güvercinleri umuda kanat çırpıyor

Enkazda kalan 112 görevlisi yarasına rağmen depremzedelerin yardımına koştu

Depremde anne, babası ve kardeşini kaybeden genç, anneannesiyle hayata tutunuyor

Osmaniye'de depremde 42 kişinin öldüğü apartmanda "nehir kumu" kullanılmış

Osmaniye'de depremde 42 kişinin öldüğü apartmanda "nehir kumu" kullanılmış
Depremde eşini, oğlunu ve bacağını kaybeden Yunus usta konteyner kentte arızaları gideriyor

Depremde eşini, oğlunu ve bacağını kaybeden Yunus usta konteyner kentte arızaları gideriyor
Yaşlı afetzedeler kaybettikleri çocuk ve torunlarının acısını dindiremiyor

Yaşlı afetzedeler kaybettikleri çocuk ve torunlarının acısını dindiremiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet