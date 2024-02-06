Dolar
30.57
Euro
32.86
Altın
2,026.60
ETH/USDT
2,325.20
BTC/USDT
42,775.00
BIST 100
8,825.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"nde konuşuyor
logo
Gündem, Asrın felaketi, 6 Şubat Depremlerinin Birinci Yılı

Bakanlardan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümü mesajları

Bakanlar, 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıl dönümü dolayısıyla yayımladıkları mesajlarında, afette hayatını kaybedenleri andı, sergilenen dayanışmaya dikkati çekti.

Mertkan Oruç  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Bakanlardan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümü mesajları

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Bayraktar, "Tüm milletimize sabırlar diliyorum. Devlet millet el ele ilk günden itibaren bu acı olayın izlerini silmek için seferber olduk. Bundan sonra da depremden etkilenen şehirlerimizi ihya etmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da paylaşımında, "O gün bugün. Birlikte sarıyoruz yaralarımızı. Halen acıyor elbette canımız. Halen yaralıyız. Daha çok çalışacak, el ele daha çok tutuşacağız. Canlarımız için Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bu topraklar ki vatanımız, bu cennet vatanı imar etmek, yeniden inşa etmek, ihya etmek de borçtur boynumuza. Birlikte başaracağız. Allah milletimizi acılardan, ülkemizi afetlerden, felaketlerden korusun." değerlendirmesinde bulundu.

"Asrın birlikteliğini sergiledik, birlikte iyileştik"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da mesajında, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek "Rabb'im geride kalanlara sabır versin, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden ve felaketlerden muhafaza eylesin." ifadelerine yer verdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarını kaybeden ve felaketten etkilenen vatandaşlara da sabır ve metanet diledi. Bolat, "Yaşanılan derin acılar ve üzüntüler 86 milyon insanın kenetlenmesini, birlik olmasını, millet olmasını, dayanışmanın, devlet ve milletin el ele bir olmasının gerekliliğini tüm dünyaya gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin yaşanan depremler sonrası asrın birlikteliğini sergilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"'Gün, bir can, bir nefes için durmadan çalışma, bir olma, birlik olma günü' dedik ve devlet olarak bütün imkanlarımızla sahaya indik. Tek yürek, tek bilek olduk. Asrın birlikteliğini sergiledik, birlikte iyileştik. Kaybettiğimiz tüm canlarımızın mekanı cennet olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya: Son anahtar teslim edilinceye kadar sizlerin yanınızda olmaya devam edeceğiz
Mehmetçik, 6 Şubat depremlerinde yaraların sarılması için sahadaydı
İstanbul'un nüfusu Cumhuriyet tarihinde 2. kez geriledi
Dışişleri Bakanı Fidan: Libya Bingazi Başkonsolosluğumuzu yakın zamanda açacağız
Deprem bölgesine kısa çalışma ödeneği kapsamında 1 milyar lira ödeme yapıldı

Benzer haberler

Mehmetçik, 6 Şubat depremlerinde yaraların sarılması için sahadaydı

Mehmetçik, 6 Şubat depremlerinde yaraların sarılması için sahadaydı

Bakanlardan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümü mesajları

İBB Başkan adayı Kurum: Yüreklerimizde oluşan yara ilk günkü gibi sızlıyor

Adana ve Mersin'deki şehir hastaneleri, 13 bin 741 afetzedeye tedavi imkanı sundu

Adana ve Mersin'deki şehir hastaneleri, 13 bin 741 afetzedeye tedavi imkanı sundu
İş dünyası deprem bölgesinde onlarca projeye imza attı

İş dünyası deprem bölgesinde onlarca projeye imza attı
"Asrın felaketinde" bölgeye gelen İtalyan ekipler, depremzede halkın misafirperverliğini unutmuyor

"Asrın felaketinde" bölgeye gelen İtalyan ekipler, depremzede halkın misafirperverliğini unutmuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet