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Politika, 28 Şubat

Karamollaoğlu: 28 Şubat'ı gerçekleştirenler utançla, hedef alınanlar ise hayırla ve şerefle hatırlanıyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, milletin iradesine ve ülkenin geleceğine ipotek koyan tüm darbeler ve darbeci zihniyetler gibi, 28 Şubat'ın ve o dönemin aktörlerinin de bugün nasıl hatırlandıklarının bir ibret vesikası olduğunu belirtti.

Selma Kasap   | 28.02.2021
Karamollaoğlu: 28 Şubat'ı gerçekleştirenler utançla, hedef alınanlar ise hayırla ve şerefle hatırlanıyor

Ankara

Temel Karamollaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tarihte kara bir leke olarak yerini alan 28 Şubat'ın üzerinden 24 yıl geçtiğini hatırlattı.

Milletin iradesine ve ülkenin geleceğine ipotek koyan tüm darbeler ve darbeci zihniyetler gibi, 28 Şubat'ın ve o dönemin aktörlerinin de bugün nasıl hatırlandıklarının bir ibret vesikası olduğunu belirten Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Merhum Erbakan Hocamız ve bu demokrasi ve insan haklarını zedeleyen darbeye karşı onurlu ve dik duruş sergileyenler ise bugün hayırla ve rahmetle yad edilmektedir. Bu anlamda, her dönem demokrasimize ve ülkemize darbe vurmak ve milletimizin sesini kısmak isteyenler için 28 Şubat'tan çıkarılacak dersler vardır. 28 Şubat'ı gerçekleştirenlerin utançla, o dönem hedef alınanların ise hayırla ve şerefle hatırlandığı bugün, 28 Şubat'ın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve ülkemizde böylesine utanç verici hadiselerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum."

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