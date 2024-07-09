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Politika, 15 Temmuz Darbe Girişimi

TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni düzenlenecek

TBMM'de 15 Temmuz Pazartesi günü düzenlenecek "Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni"ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş katılacak.

Aynur Ekiz  | 09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni düzenlenecek

TBMM

TBMM'deki program, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu gece Meclis bahçesinde bomba düşen alandaki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na karanfil bırakılmasıyla başlayacak. Program, Şeref Holü'nde "Milletin Zaferi - Elimin Emeği Gözümün Nuru Sergisi" ile devam edecek.

Ardından Tören salonunda düzenlenecek 15 Temmuz Anma Töreni İstiklal Marşı ile başlayacak.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 15 Temmuz video gösterimi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları'ndan bir dinleti ile program devam edecek.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş katılımcılara hitap edecek.

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