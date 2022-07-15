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Politika, 15 Temmuz Darbe Girişimi

TBMM Başkanı Şentop: Milletimizin yaktığı demokrasi meşalesi geleceğimizi aydınlatmaya devam edecek

TBMM Başkanı Şentop, "Aziz milletimizin yaktığı demokrasi meşalesi geleceğimizi aydınlatmaya devam edecek, bu destan nesilden nesile anlatılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Adem Balta   | 15.07.2022
TBMM Başkanı Şentop: Milletimizin yaktığı demokrasi meşalesi geleceğimizi aydınlatmaya devam edecek

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yılı ve Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Şentop, paylaşımında şunları kaydetti:

"Tarihi boyunca bağımsızlığına leke sürdürmeyen, şanlı bayrağımızı yere düşürmeyen, vatanına canı pahasına sahip çıkan aziz milletimizin yaktığı demokrasi meşalesi geleceğimizi aydınlatmaya devam edecek bu destan, nesilden nesile anlatılacaktır.

İman aydınlığının zulmün karanlığına galip çıktığı o gece, şehadete yükselen bütün vatan evlatlarını minnet ve şükranla anıyor, 251 şehidimize Cenabıhak'tan rahmet, gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum."


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