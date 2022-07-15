TBMM Başkanı Şentop: Milletimizin yaktığı demokrasi meşalesi geleceğimizi aydınlatmaya devam edecek
TBMM Başkanı Şentop, "Aziz milletimizin yaktığı demokrasi meşalesi geleceğimizi aydınlatmaya devam edecek, bu destan nesilden nesile anlatılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yılı ve Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.
Tarihi boyunca bağımsızlığına leke sürdürmeyen, şanlı bayrağımızı yere düşürmeyen, vatanına, canı pahasına sahip çıkan Aziz Milletimizin yaktığı demokrasi meşalesi geleceğimizi aydınlatmaya devam edecek, bu destan nesilden nesile anlatılacaktır.#15Temmuz— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) July 15, 2022
Şentop, paylaşımında şunları kaydetti:
"Tarihi boyunca bağımsızlığına leke sürdürmeyen, şanlı bayrağımızı yere düşürmeyen, vatanına canı pahasına sahip çıkan aziz milletimizin yaktığı demokrasi meşalesi geleceğimizi aydınlatmaya devam edecek bu destan, nesilden nesile anlatılacaktır.
İman aydınlığının zulmün karanlığına galip çıktığı o gece, şehadete yükselen bütün vatan evlatlarını minnet ve şükranla anıyor, 251 şehidimize Cenabıhak'tan rahmet, gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum."
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