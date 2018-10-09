ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki (KHO) eylemlere ilişkin 307 sanıklı davada, esasa ilişkin savunmalar yapıldı.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları katıldı.

Tutuksuz sanık Ahmet Okyay, olay tarihinde yüzbaşı rütbesiyle KHO'da görev yaptığını, 15 Temmuz'da rutin mesaisine devam ettikten sonra kışladan ayrılarak evine gittiğini söyledi. İlerleyen saatlerde okula çağrılması üzerine KHO'ya döndüğünü dile getiren Okyay, bu esnada savaş uçaklarının uçtuğunu ve çevreden çatışma seslerinin geldiğini anlattı.

Okulda odasında beklenmesi emri verildiğini, darbe girişimine destek amaçlı bir emir verilmediğini ileri süren Okyay, KHO'dan farklı birliklere askerlerin sevk edilmesi hadisesinden de haberdar olmadığını savundu.

Darbe girişiminde bulunmadığını ve FETÖ üyesi olmadığını iddia eden Okyay, beraatini istedi.

Korsan bildiriyi duymuş

Olay tarihinde albay rütbesiyle görev yapan tutuksuz sanık Bülent Budak, 15 Temmuz akşamı mesaiye çağrılması üzerine KHO'ya gittiğini, burada okul emniyetine yönelik alınabilecek tedbirler kapsamında beklemeye başladığını dile getirdi.

İlerleyen saatlerde TRT'de okunan korsan bildiriyi duyduğunu bildiren Budak, "yurtta sulh konseyi" adına okunan bildiri kanunsuz olduğu için suç teşkil eden bir olaya karışmamak adına okuldan ayrıldığını ifade etti.

Darbe girişiminde bulunmadığını, askeri öğrencilerin darbeye destek amaçlı başka birliklere sevkinin de kendisinin KHO'dan ayrılmasından sonra gerçekleştiğini savunan Budak, mahkeme heyetinden beraat talebinde bulundu.

Davanın 12 tutuksuz sanığının da esasa ilişkin savunmasını yapmasının ardından duruşmaya öğle arası verildi.

Muhabir: İsmet Karakaş