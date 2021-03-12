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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

FETÖ'nün sözde 'kadim abisi' Bekmezci'ye 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan ceza istendi

Meriç Ürer   | 12.03.2021
FETÖ'nün sözde 'kadim abisi' Bekmezci'ye 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan ceza istendi

İzmir

Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) sözde "kadim abi, irşatcı" olarak nitelendirilen ve hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan dava açılan Yusuf Bekmezci'nin "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan cezalandırılması istendi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Bekmezci tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada Bekmezci'nin avukatları da yer aldı.

Duruşmada dinlenen tanık L.E, Bekmezci'yi 1968 yılında Kestanepazarı'ndan tanıdığını belirterek, "Dini duyguları aşırı derecede hassas bir insandı. Fetullah Gülen'le akrabalık bağları vardı. Yapılanma içinde bir ağırlığı vardı. Ona sempati vardı." dedi.

Duruşmada iddia makamı, esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak sanık Bekmezci'nin "silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Sanık avukatları mütalaaya ilişkin savunma için süre verilmesini, sanığın yaşlılığı ve hastalıkları nedeniyle tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamını ve avukatlara savunma için süre verilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

Operasyon

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, 20 Ocak 2020'de Çiğli ilçesindeki lüks bir siteye yaptıkları operasyonda örgütte sözde "kadim abi, irşatcı" olarak nitelendirilen FETÖ firarisi Yusuf Bekmezci ile ona bakıcılık ve korumalık yapan sözde örgüt yöneticisi Mehmet Fatih Arslan'ı gözaltına almıştı. Aynı operasyonda örgütün bir dönem sözde "Karşıyaka eyalet imamı" olan Akif Sarı da başka bir hücre evinde yakalamıştı.

Zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, Bekmezci hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan dava açılmıştı.


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