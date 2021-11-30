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Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

FETÖ'nün jandarma 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmada 78 gözaltı kararı

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturmada 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 58'i gözaltına alındı.

Cemil Murat Budak, Sertaç Bulur   | 30.11.2021
FETÖ'nün jandarma 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmada 78 gözaltı kararı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM), FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı "mahrem hizmetler" yapılanmasında bulundukları tespit edilen 78 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Zanlıların yakalanması amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 58 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildi.

Güvenlik güçlerinin diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışması devam ediyor.

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