Euro
6.37
Dolar
5.76
BIST 100
100,605.00
Altın
1,501.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu konuşuyor
logo
Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

'Ergenekon' davasına bakan eski hakime FETÖ'den 10 yıl hapis

"Ergenekon" davasına bakan eski hakim FETÖ sanığı Hasan Hüseyin Özese ''Silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Muhammed Enes Can   | 09.09.2019
'Ergenekon' davasına bakan eski hakime FETÖ'den 10 yıl hapis

İstanbul

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen ve bir dönem Ergenekon davasına da bakan eski hakim Hasan Hüseyin Özese'nin, ''FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Hasan Hüseyin Özese ile avukatı katıldı.

Bir önceki celse verilen savcılık mütalaasına ilişkin son savunmasını yapan sanık Özese, suçsuz olduğunu iddia ederek, hakkında tüm suçlamaları reddetti.

Dosyanın karara bağlanacağı söylenen ve son sözleri sorulan sanık Özese, ''Suçsuzum, beraatimi istiyorum.'' dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Özese'nin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Heyet, sanığın ''Anayasayı ihlal'' suçundan ise beraatine karar verdi.

Hükmün açıklanmasının ardından sanık Özese, karara tepki göstererek, ''Hukuka aykırı karar. Suçum olmadığı halde böyle karar verildi.'' ifadesini kullandı.

Hazırlanan iddianamede, eski hakim Hasan Hüseyin Özese'nin ''silahlı terör örgütüne üye olma'' ve ''Anayasayı ihlal'' suçlarından hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-Taliban uzlaşması devam eder mi?
Batı medyasının yüzyıllardır değişmeyen Türkiye algısı
Sisi rejimi Mübarek dönemini aratıyor
Anlaşmasız Brexit AB'yi de vurur
Almanya’da aşırı sağın yükselişi AB'yi etkileyebilir

Benzer haberler

'Ergenekon' davasına bakan eski hakime FETÖ'den 10 yıl hapis

'Ergenekon' davasına bakan eski hakime FETÖ'den 10 yıl hapis

FETÖ'nün sözde 'Türkiye imamı' ile eşi tutuklandı

FETÖ'nün tetikçisinin darbe mesajları ortaya çıktı

Darbeci tuğgeneralin emir astsubayı ardışık aranmış

Darbeci tuğgeneralin emir astsubayı ardışık aranmış
FETÖ firarisi savcı Balıkesir'de yakalandı

FETÖ firarisi savcı Balıkesir'de yakalandı
FETÖ şüphelisinin evinde 70 hard disk ele geçirildi

FETÖ şüphelisinin evinde 70 hard disk ele geçirildi