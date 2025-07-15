Dolar
40.23
Euro
47.05
Altın
3,362.37
ETH/USDT
2,982.70
BTC/USDT
116,968.00
BIST 100
10,225.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in kabri ziyaret ediliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı'na Çelenk Bırakma Töreni'ne katılıyor. 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndan yayındayız.
logo
Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Milletimiz, tüm dünyaya hiçbir gücün halkın iradesini ezip geçemeyeceğini haykırmıştır

Yılmaz, "15 Temmuz 2016 gecesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inerek iradesine sahip çıkan aziz milletimiz, tüm dünyaya hiçbir gücün halkın iradesini ezip geçemeyeceğini haykırmıştır." ifadelerini kullandı.

Harun Kutbe  | 15.07.2025 - Güncelleme : 15.07.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Milletimiz, tüm dünyaya hiçbir gücün halkın iradesini ezip geçemeyeceğini haykırmıştır

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletin iradesine, ülkenin geleceğine, demokrasiye, bağımsızlığa, ay yıldızlı al bayrağa, birlik ve beraberliğe kasteden FETÖ’nün hain darbe girişiminin bertaraf edilişinin üzerinden 9 yıl geçtiğini anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"15 Temmuz 2016 gecesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inerek vatanına, iradesine ve bayrağına sahip çıkan aziz milletimiz hem darbeci hainlere hem de tüm dünyaya hiçbir gücün, halkın iradesini ezip geçemeyeceğini haykırmıştır. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü vesilesiyle şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, darbeci hainleri ve arkalarındaki karanlık odakları lanetliyorum. Milli birlik ve demokratik ortam içinde iç cephemizi güçlendirmeye, 15 Temmuz kahramanlarının aziz hatırasına sahip çıkarak, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye kararlıyız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Grand Kartal Otel yangını davasında tanıklar dinlenildi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
Katar Emiri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz tebriği
İstanbul ve İzmir merkezli 64 ildeki FETÖ operasyonunda 306 şüpheli yakalandı
Yurt genelinde 15 Temmuz şehitleri anılıyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Milletimiz, tüm dünyaya hiçbir gücün halkın iradesini ezip geçemeyeceğini haykırmıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Milletimiz, tüm dünyaya hiçbir gücün halkın iradesini ezip geçemeyeceğini haykırmıştır

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet