Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Milletimiz, tüm dünyaya hiçbir gücün halkın iradesini ezip geçemeyeceğini haykırmıştır
Yılmaz, "15 Temmuz 2016 gecesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inerek iradesine sahip çıkan aziz milletimiz, tüm dünyaya hiçbir gücün halkın iradesini ezip geçemeyeceğini haykırmıştır." ifadelerini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Milletin iradesine, ülkenin geleceğine, demokrasiye, bağımsızlığa, ay yıldızlı al bayrağa, birlik ve beraberliğe kasteden FETÖ’nün hain darbe girişiminin bertaraf edilişinin üzerinden 9 yıl geçtiğini anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:
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"15 Temmuz 2016 gecesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inerek vatanına, iradesine ve bayrağına sahip çıkan aziz milletimiz hem darbeci hainlere hem de tüm dünyaya hiçbir gücün, halkın iradesini ezip geçemeyeceğini haykırmıştır. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü vesilesiyle şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, darbeci hainleri ve arkalarındaki karanlık odakları lanetliyorum. Milli birlik ve demokratik ortam içinde iç cephemizi güçlendirmeye, 15 Temmuz kahramanlarının aziz hatırasına sahip çıkarak, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye kararlıyız."
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Milletimizin iradesine, ülkemizin geleceğine, demokrasimize, bağımsızlığımıza, ay yıldızlı al bayrağımıza, birlik ve beraberliğimize kasteden FETÖ’nün hain darbe girişiminin bertaraf edilişinin üzerinden 9 yıl geçti…#15Temmuz 2016 gecesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip… pic.twitter.com/S09KOiJ4jk— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) July 15, 2025