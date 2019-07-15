Euro
6.43
Dolar
5.71
BIST 100
97,098.34
Altın
1,409.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binasının açılış törenine katılıyor
logo
Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruması, mezarı başında anıldı

Marmaris'te, FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Mehmet Çetin için Uşak'taki mezarı başında tören düzenlendi.

Çağatay İğci   | 15.07.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruması, mezarı başında anıldı

Uşak

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan koruması Mehmet Çetin, Uşak'taki mezarı başında anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, polis memuru Mehmet Çetin'in Yoncalı köyünde bulunan şehitlikteki mezarı başında tören düzenlendi.

Törene, Vali Funda Kocabıyık, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal katıldı.

Törende, şehit polisin babası Hüseyin, annesi Nazife Çetin gözyaşı döktü.

Burada konuşan Vali Kocabıyık, Türk milletinin ne kadar necip olduğunun 15 Temmuz gecesi bir kez daha anlaşıldığını belirtti.

Kocabıyık, 15 Temmuz'un bir işgal girişimi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da asıl maksat memlekette ciddi bir iç savaş çıkarıp doğuyu YPG ve PKK'ya teslim etmek ve orada bir Kürdistan kurdurmak, batıda da Birleşmiş Milletlerin askerlerinin gireceği şekilde bir temel hazırlamaktı. Ama bu büyük millet buna müsaade etmedi. Tankın altında kendini ezdirdi ama bayrağını, milletini ezdirmedi. O gece Yoncalı köyü de bir şehit verdi. Şehitlerimizin anneleri, babaları, çocukları bizlere emanet. Emanetlerimize iyi bakmaya devam edeceğiz. Allah devletimize zeval vermesin."

Vali Kocabıyık, şehidin anne ve babası ile protokol üyeleri, törenin ardından Şehit Mehmet Çetin 15 Temmuz Hatıra Ormanı'na fidan dikti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Falaşaların entegrasyon sorunları ve siyasetten beklentileri
Srebrenitsa soykırımının sekiz aşaması
Borsalar ilk yarıda küresel risklere aldırmadı
Trump ve diğerleri: 2020 ABD başkanlık seçimleri
AB'de koltuk siyaseti: Dağılma mı, yeni başlangıç mı?

Benzer haberler

TBMM'deki özel gündemli toplantıda gerginlik yaşandı

TBMM'deki özel gündemli toplantıda gerginlik yaşandı

15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı tamamlandı

Katar Emiri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz tebriği

'Bütün dünyaya bir ders verildi'

'Bütün dünyaya bir ders verildi'
'Bu aziz milletin evlatları 15 Temmuz'da canı pahasına vatanını savunmuştur'

'Bu aziz milletin evlatları 15 Temmuz'da canı pahasına vatanını savunmuştur'
26 yıl sonra evlat sahibi olan çift bebeğine 'Ömer Halis' ismini verdi

26 yıl sonra evlat sahibi olan çift bebeğine 'Ömer Halis' ismini verdi