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Dünya, 15 Temmuz Darbe Girişimi

ABD'li Türklerden FETÖ'cü Enes Kanter için Wall Street Journal'a protesto

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi Eş Başkanı Halil Mutlu, "Enes Kanter ABD'de FETÖ terör örgütü liderinin savunucusu olmaktan öte kurşun askeri haline gelmiştir" dedi.

Mücahit Oktay   | 15.01.2021
ABD'li Türklerden FETÖ'cü Enes Kanter için Wall Street Journal'a protesto Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York

ABD'de yaşayan Türkler, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi basketbolcu Enes Kanter'in Türkiye'nin demokrasisine dil uzattığı sözlerine sayfalarında yer veren Wall Street Journal (WSJ) gazetesini New York'taki merkezi önünde protesto etti.

FETÖ'cü Enes Kanter'i ve WSJ'nin yayın politikasını gazete binası önünde toplanarak protesto eden Türk vatandaşları, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi hakkında bilgi veren dövizlerle tepkisini gösterdi.

Protestoda, Enes Kanter'i FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuklası olarak gösteren karikatürler ve resimli anlatımlar da yer aldı.

Türk toplumu adına basın açıklaması yapan Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) Eş Başkanı Halil Mutlu, FETÖ üyesi Kanter'in, Türkiye'nin demokrasisine ve seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı hakaret ve saldırılarının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

WSJ gibi prestijli bir gazetenin sayfalarını bu hakaretlere alet etmesinin "üzüntü verici" olduğunu belirten Mutlu, "Enes Kanter ABD'de FETÖ terör örgütü liderinin savunucusu olmaktan öte, kurşun askeri haline gelmiştir ve içinde bulunduğu spor camiasını da bu amaç doğrultusunda bir platform gibi kullanmaktadır. Kullandığı platformlara, maalesef, Wall Street'i de dahil etmiştir." ifadelerini kullandı.

Gazete ve okuyucularına empati çağrısı

6 Ocak 2021 günü ABD Kongresi'nde yaşanan hadiselere değinen TASC Eş Başkanı Halil Mutlu, "Eğer bu kalkışma bir darbe girişimiyse, Türkiye'de 15 Temmuz'da yaşananlar da darbe girişimdir." dedi.

FETÖ'cü Enes Kanter'in WSJ'de yayınlanan Türkiye aleyhtarı yazısına karşı kullanmak istedikleri cevap hakkı talebine henüz bir yanıt alamadıklarını belirten Mutlu, "Senin darben benim darbem ayrımı yapılmadan, bütün darbelere sistematik olarak karşı durulmalı." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ABD Büyükelçiliğinden tepki

FETÖ üyesi Enes Kanter'in Wall Street Journal gazetesinde Türkiye'yi karaladığı yazıya Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de tepki gösterdi.

Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Enes Kanter'in desteklediği ve savunduğu FETÖ (Fetullah Gülen Terör Örgütü) darbecileri, 15 Temmuz 2016'da demokratik yollarla seçilmiş hükümeti devirmek amacıyla TBMM'yi bombaladı, 251 masum sivili öldürdü ve 2 binden fazla kişiyi yaraladı." ifadeleri kullanıldı.

Büyükelçiliğin paylaşımında, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yaşananlarla 6 Ocak 2021'de ABD Kongre binasında gerçekleşen olayları karşılaştıran 7 maddelik bilgilendirme tablosuna da yer verdi.

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