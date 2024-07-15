Dolar
33.00
Euro
35.96
Altın
2,421.13
ETH/USDT
3,379.90
BTC/USDT
63,088.00
BIST 100
11,064.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ‘’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Töreni'’ne katılıyor. Gaziantep’te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenleniyor. İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle, Saraçhane Anıt Park'ta düzenlenen anma programında konuşuyor.
logo
Dünya, 15 Temmuz Darbe Girişimi

ABD'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tanıyan şehir sayısı 7’ye çıktı

ABD'de bu yıl Texas, Idaho, Ohio ile Georgia eyaletlerindeki bazı kentlerden sonra en son Pennsylvania'nın Pittsburgh şehri de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanığını açıkladı.

Islam Doğru  | 15.07.2024 - Güncelleme : 15.07.2024
ABD'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tanıyan şehir sayısı 7’ye çıktı

New York

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesinden (TASC) yapılan açıklamada, TASC'ın girişimleriyle eyaletin en büyük şehirlerinden Pittsburgh’un 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tanıdığı belirtildi.

TASC Başkanı Avukat Seyit Şahin, Pittsburgh’tan "tanıma beyannamesini" aldıklarını belirterek, özellikle bu şehrin FETÖ elebaşının mukim olduğu eyalette olması bakımından önemli olduğuna dikkat çekti.

Şahin, “Bu son tanıma ile bu sene 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tanıyan şehir sayımız 5'e, genel toplamda 7’ye çıktı.” dedi.

ABD'nin başkenti Washington Belediyesi ve Maryland eyaletine bağlı Baltimore Belediyesi, 14 Temmuz 2023'te bir ilke imza atarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanımıştı.

Bu sene de Texas'ın başkenti Austin, Idaho'nun başkenti Boise, Ohio'daki Dayton ile Georgia'daki Columbus kentleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tanıdığını ilan etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni düzenlendi
15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabri başında tören düzenlendi
Giresun ve Gümüşhane'de sağanak etkili oldu
Jandarma Genel Komutanlığından 15 Temmuz'a özel Mehteran konseri
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 15 Temmuz, sadece bir direnişin değil, aynı zamanda bir yeniden doğuşun simgesidir

Benzer haberler

ABD'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tanıyan şehir sayısı 7’ye çıktı

ABD'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tanıyan şehir sayısı 7’ye çıktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 15 Temmuz, sadece bir direnişin değil, aynı zamanda bir yeniden doğuşun simgesidir

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "15 Temmuz" mesajı: PKK neyse FETÖ aynısıdır

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "15 Temmuz" mesajı: PKK neyse FETÖ aynısıdır
Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Pekin: 15 Temmuz, çok büyük destansı bir savunma

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Pekin: 15 Temmuz, çok büyük destansı bir savunma
Emine Erdoğan'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

Emine Erdoğan'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet