Dolar
33.01
Euro
36.04
Altın
2,411.39
ETH/USDT
3,161.30
BTC/USDT
58,715.00
BIST 100
11,064.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz'da "Milletin Zaferi" temasıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anma etkinlikleri düzenlenecek

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, "Milletin Zaferi" temasıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anma etkinlikleri düzenlenecek.

Yıldız Nevin Kasım  | 13.07.2024 - Güncelleme : 13.07.2024
15 Temmuz'da "Milletin Zaferi" temasıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anma etkinlikleri düzenlenecek

Ankara

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8. yıldönümünde 252 şehit, "Milletin Zaferi" temasıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki etkinliklerle anılacak.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin karşılama konseriyle başlayacak etkinliklerde Uğur Işılak, Alper Kış, Ceyhun Çelikten, Mustafa Yıldızdoğan ve Azerin de sahne alacak.

Bu yıl ayrıca ilk defa 15 Temmuz şehitlerinin anılacağı bir tiyatro anlatısı yapılacak. Anlatıda hain darbe girişiminde bir babayla-oğlunun, bir komutan ile askerinin o gece nasıl direndiği aktarılacak.

Tiyatro, "Milletimizin, Şehitlerimizin, ⁠Devletimizin Gözünden 15 Temmuz." başlıklarıyla üç bölümden oluşacak. Destansı bir anlatı olarak yazılan oyun, sade bir anlatımla, sanatçılar Burak Haktanır ve Ali Nuri Türkoğlu tarafından sergilenecek.

Oyun, hain darbe girişimi gecesinde ilk selayı okuyan Abdülkadir Şehitoğlu'nun yine alanda sela okumasıyla sona erecek.

252 şehidin tek tek ve isimlerinin okunacağı programda, bütün şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunacak.

Program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarıyla sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gökçeada ve Bozcaada feribotlarında yoğunluk yaşanıyor
15 Temmuz'da "Milletin Zaferi" temasıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anma etkinlikleri düzenlenecek
Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslimini hedefliyoruz
Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Şehit Emniyet Müdürü Baysan'ın ailesi, oğullarının kahramanlığıyla gurur duyuyor

Benzer haberler

15 Temmuz'da "Milletin Zaferi" temasıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anma etkinlikleri düzenlenecek

15 Temmuz'da "Milletin Zaferi" temasıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anma etkinlikleri düzenlenecek

Darbe girişimi gecesi 15 yerinden yaralan doktora halı yıkama aracı umut oldu

Başkentte, 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olacak

İzmir ve Adana'da 15 Temmuz şehitleri için hatıra ormanları oluşturuldu

İzmir ve Adana'da 15 Temmuz şehitleri için hatıra ormanları oluşturuldu
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni 14 Temmuz'da yola çıkacak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni 14 Temmuz'da yola çıkacak
İzmir Valiliği, AA fotoğraflarıyla 15 Temmuz fotoğraf sergisi düzenleyecek

İzmir Valiliği, AA fotoğraflarıyla 15 Temmuz fotoğraf sergisi düzenleyecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet