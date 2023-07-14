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Yaşam, 15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz şehidi Halil Hamuryen'in ailesinin acısı dinmiyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında F-16'lar tarafından bombalanan Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan polis memuru Halil Hamuryen'in ailesinin acısı, ilk günkü tazeliğini koruyor.

Necmettin Karaca  | 14.07.2023 - Güncelleme : 14.07.2023
15 Temmuz şehidi Halil Hamuryen'in ailesinin acısı dinmiyor Fotoğraf: Necmettin Karaca/AA

Van

Şehidin Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan ağabeyi Bilal Hamuryen, kardeşinin Çelebibağı Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret ederek dua okudu, çiçekleri suladı.

Bilal Hamuryen, AA muhabirine, şehitlik makamının Allah katındaki en yüksek mertebelerden biri olduğunu söyledi.

Ülkesini korumak isterken şehit olan kardeşiyle gurur duyduğunu dile getiren Hamuryen, "Kardeşim 6 yıl Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yaptı. Birçok çatışmaya girdi. Ondan sonra Ankara'ya gitti. Asıl hainler, asıl teröristler Ankara'da saklanmış. Kardeşim ve silah arkadaşları gereken cevabı verdi." dedi.

Kardeşinin adının ilçedeki okulda yaşatılmasından mutluluk duyduğunu belirten Hamuryen, şöyle konuştu:

"Allah, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza sağlıklı ömürler versin. Türkiye'nin ve İslam aleminin Cumhurbaşkanı'mıza çok ihtiyacı var. Kardeşimin ismi ilçedeki okula verildi. Çok gururluyuz, çok anlamlı olmuş. Okulda şu an devletine bağlı öğrenciler, güzel beyinler yetişiyor. Şimdiki beyinler Türkiye'ye hizmet edecek. Bir Halil gider, binlerce Halil gelir. Halil şehidimizin yeğenleri şu anda birçok yerde polis, asker, pilot, bilgisayar mühendisi olarak görev yapıyor. Yeğenleri Halil'in bayrağını alıp da daha yükseklere taşıyacaktır."

Öte yandan, Sahilkent Mahallesi'ndeki Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu Lisesinde camdan oluşturulan bölümde, şehidin kıyafet ve fotoğrafları da yer alıyor.

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