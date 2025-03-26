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Zelenskiy, Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulabileceğini belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin enerji altyapısına yönelik saldırıların bugün itibarıyla durdurulabileceğini söyledi.

Davit Kachkachishvili  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Zelenskiy, Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulabileceğini belirtti

Kiev

Zelenskiy başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek yönünde ateşkesin uygulanması için Suudi Arabistan'da düzenlenen görüşmeleri değerlendirdi.

Görüşmeler neticesinde Ukrayna ve Rusya'daki enerji tesislerine yönelik saldırıların durdurulması konusunda bir anlaşmaya varıldığını hatırlatan Zelenskiy, "ABD tarafıyla, enerji sektörümüzde ateşkesin bugün başlayabileceği konusunda mutabakata varıldı." dedi.

Enerji altyapısına yönelik saldırıların bugün itibarıyla durdurulabileceğine inandığını ifade eden Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi için gereken adımları atmaya hazır olduklarını belirtti.

Rusya'nın söz konusu ateşkesi ihlal etmesi durumunda Ukrayna'nın da karşılık vereceğini kaydeden Zelenskiy, "Biz, Ukrayna'da anlaşmaların işe yaramasını ve saldırının düzenlenmemesini sağlamak için her şeyi yapacağız. Ancak Ruslar bilmeli ve farkına varmalı ki, saldırı yaparlarsa güçlü bir yanıt alacaklar." diye konuştu.

Ateşkes sürecinin Ukrayna ve ABD tarafından kontrol edileceğini ancak Türkiye ve Suudi Arabistan'ın olası katılımına yönelik konunun da ABD tarafından gündeme getirileceğini kaydeden Zelenskiy, "Bunu çalışma düzeyinde tartıştılar, ekipler bunun ne olabileceğini tartıştılar, eğer denizse, Türkiye olabilir, henüz kimse (tam) konuşmadı." ifadesini kullandı.

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