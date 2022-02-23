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Senagal Cumhurbaşkanı Sall'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şehit Hayrettin Eren için taziye telefonu

Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Eren'in Senegal'deki görevi esnasında kalp krizi sonucu şehit olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini iletti.

Zafer Fatih Beyaz   | 23.02.2022
Senagal Cumhurbaşkanı Sall'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şehit Hayrettin Eren için taziye telefonu

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesini ziyaretinde görev yapan Hayrettin Eren'in Senegal Stadı'nın açılış töreni sırasında kalp krizi geçirerek şehit olmasından büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Şehit Hayrettin Eren'e Allah’tan rahmet, ailesine de başsağlığı dileyen Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Senegal'in Ankara Büyükelçisi Cheikh Gueye'ye de Eren'in ailesine taziye ziyaretinde bulunması talimatı verdiğini belirtti.


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