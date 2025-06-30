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Ekonomi

TİM İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni gerçekleştirildi

Türkiye'nin 2024'te yaptığı toplam 377 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatına en yüksek katkıyı sunan firmalar ödüllendirildi.

Mücahit Enes Sevinç  | 30.06.2025 - Güncelleme : 30.06.2025
TİM İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni gerçekleştirildi Fotoğraf: TCCB/Murat Kula

İstanbul

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 32. Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

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Törende konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye’nin 2024’te yaklaşık 262 milyar dolarlık mal, 115 milyar dolarlık da hizmet ihracatı gerçekleştirdiğini hatırlatarak, hem mal hem de hizmet ihracatında en yüksek değerlere ulaşıldığını vurguladı.

İhracattaki sınırlı artışın bu yıl da devam ettiğini belirten Gültepe, "5 aylık ihracatta yüzde 3,5, son 12 aylık ihracatta ise yüzde 1,9 artıdayız. Jeopolitik belirsizliklerin artmasına, yakın coğrafyamızda sıcak çatışmaların devam etmesine, pazarlarda talebin yavaş seyretmesine, tarife savaşlarına ve korumacılık önlemlerine rağmen artıda olmamız büyük bir başarı." ifadelerini kullandı.

"Tüm sektörlerimizden pozitif katkı almak istiyoruz"

Mustafa Gültepe, bununla beraber son 2,5 yıldır hedeflerinin gerisinde kaldıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birçok sektörde fiyat tutturamıyoruz. Fiyat tutturamayınca müşteri ve pazar kaybediyoruz. 27 sektörümüzün yarısı hemen hemen her ay eksi yazıyor. İhracattaki artış birkaç sektörün katkısıyla devam ediyor. Oysa biz tüm sektörlerimizden pozitif katkı almak istiyoruz. Çünkü biz, 2028’de 375 milyar dolarlık mal, 200 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefinin sorumluluğunu taşıyoruz. Türkiye’yi en çok ihracat gerçekleştiren 10 ülkeden biri yapmak istiyoruz. Orta ve uzun vadeli hedeflerimiz için ihracatımızı her yıl en az yüzde 10 artırmak zorunda olduğumuzu biliyoruz."

Gültepe, Türkiye ekonomisinde sürdürülebilir büyümenin ancak üretim ve ihracatla sağlanabileceğinin altını çizerek, son iki çeyrekte ihracatın büyümeye katkısının negatif olduğunu söyledi.

İhracatın yeniden büyümenin lokomotifi olacağı günlere dönmeyi istediklerini vurgulayan Gültepe, şu ifadeleri kullandı:

"Bir yandan konjonktürel sorunlarımıza çözüm üretmeye çalışırken bir yandan da ihracatımızı geleceğe hazırlayan stratejiler üretiyor, politikalarımızı devreye alıyoruz. Katma değeri artırmak için yüksek teknolojiye, AR-GE’ye, inovasyona, tasarıma, ikiz dönüşüme odaklanıyoruz. Pazar çeşitliliğimizi artırmak için yoğun çaba harcıyoruz. Geçen yıl yaklaşık 350 fuara katılıp, 135 heyet programı gerçekleştirdik. Bu yıl da yaklaşık 400 fuara katılıp, 158 heyet programı düzenleyeceğiz."

"Türk Ticaret Bankasının bu yıl ihracatçılarımıza 62 milyar liralık destek sağlamasını hedefliyoruz"

TİM Başkanı Gültepe, ihracatçı için finansmana erişimin kritik önem taşıdığının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) aracılığıyla ihracat ailemize kazandırdığımız Türk Ticaret Bankası faaliyetlerine başladı. Bankamızın yıl sonuna kadar 15 şubeye ulaşmasını ve ihracatçılarımıza 62 milyar liralık finansman desteği sağlamasını hedefliyoruz. Türk Ticaret Bankası, hem ihracatçının finansmana erişimini kolaylaştıracak hem de stratejik bir çözüm ortağı gibi çalışacak. Finansman konusunda devletimizin sağladığı destekleri de unutmuyoruz."

Gültepe, döviz dönüşüm desteğinin yüzde 2'den yüzde 3'e yükseltilmesi, reeskont kredilerinde maliyetin düşürülmesi ve günlük limitin 4 milyar liraya çıkarılmasının son derece önemli olduğunu anlattı.

Mustafa Gültepe, "Ancak ihracatı arzu ettiğimiz büyüklüğe ulaştırmak için döviz dönüşüm desteğinin artırılması, reeskont kredilerinde faiz oranlarının düşürülmesi ve limitlerin yükseltilmesi, firmalarımızın düşük faizli ve uzun vadeli krediye erişimine imkan verecek yeni projelerin mutlak suretle devreye alınması büyük önem arz ediyor." diye konuştu.

Belirsizliklerin arttığı dönemlerde fırsatlar olduğunu unutmadıklarına işaret eden Gültepe, fırsatlardan yararlanabilmek için her şeyden önce rekabetçiliği kaybetmemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Mal ve hizmet ihracatı şampiyonları ödüllerini aldı

Etkinlikte, geçen yıl Türkiye'nin toplam 377 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatına en yüksek katkıyı sunan firmalar ödüllerini aldı. İlk 10 firma ile e-ihracatta ilk sırayı alan şirketin ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi.

Hizmet ihracatında ilk 10 şirket, "Türk Hava Yolları, Pegasus, Güneş Ekspres Havacılık AŞ, İGA Havalimanı İşletmesi AŞ, TAV Havalimanları Holding AŞ, Odeon Turizm İşletmeciliği, Anexservices Turizm, Corendon Airlines, Fraport Tav Antalya Terminal İşletmeciliği AŞ, GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret AŞ" şeklinde sıralandı.

2024'te en çok mal ihracatı gerçekleştiren ilk 10 şirket ise "Ford Otomotiv, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ, Kibar Dış Ticaret AŞ, Star Rafineri, TGS Dış Ticaret AŞ, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları, Vestel, Arçelik ve Baykar Makina" oldu.

En yüksek e-ihracata imza atan ilk 3 firma ise "Trendyol Dsm Grup", "Asır Group İhracat AŞ" ve "Modanisa Elektronik Mağazacılık ve Ticaret AŞ" şeklinde sıralandı.

Etkinlikte açıklanan diğer ödüller ise Ticaret Bakanı Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile TİM Başkanı Gültepe tarafından verildi.

Sektörlerinde birinci olan firmalar

Törende ödül alan ve sektörlerinde birinci olan firmalar ise şu şekilde:

Firma AdıSektör
Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ2024 Yılı Çelik Sektör Şampiyonu
Şişecam Dış Ticaret AŞ2024 Yılı Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Şampiyonu
Kibar Dış Ticaret AŞ2024 Yılı Demir ve Demir Dışı Metaller Sektör Şampiyonu
Flo Mağazacılık Ve Pazarlama AŞ2024 Yılı Deri ve Deri Mamulleri Sektör Şampiyonu
Vestel Ticaret AŞ2024 Yılı Elektrik ve Elektronik Sektör Şampiyonu
Ferrero Fındık İthalat İhracat Ve Ticaret AŞ2024 Yılı Fındık ve Mamulleri Sektör Şampiyonu
Sanmar Denizcilik Makina ve Ticaret AŞ2024 Yılı Gemi, Yat ve Hizmetleri Sektör Şampiyonu
Erdemoğlu Dış Ticaret AŞ2024 Yılı Halı Sektör Şampiyonu
Yeşim Satış Mağazaları ve Tekstil Fabrikaları AŞ2024 Yılı Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektör Şampiyonu
Türk Hava Yolları2024 Yılı Hizmet Sektör Şampiyonu
Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ2024 Yılı Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Şampiyonu
Daıkın Isıtma Ve Soğutma Sistemleri Sanayi Ticaret AŞ2024 Yılı İklimlendirme Sanayii Sektör Şampiyonu
Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ2024 Yılı Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektör Şampiyonu
Özgür Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ2024 Yılı Kuru Meyve ve Mamulleri Sektör Şampiyonu
Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret AŞ2024 Yılı Madencilik Ürünleri Sektör Şampiyonu
Türk Traktör ve Ziraat Makinaları AŞ2024 Yılı Makine ve Aksamları Sektör Şampiyonu
Göknur Gıda Maddeleri2024 Yılı Meyve Sebze Mamulleri Sektör Şampiyonu
Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret AŞ2024 Yılı Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektör Şampiyonu
Ahlatçı Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret AŞ2024 Yılı Mücevher Sektör Şampiyonu
Ford Otomotiv Sanayi AŞ2024 Yılı Otomotiv Endüstrisi Sektör Şampiyonu
Baykar Makina Sanayi ve Ticaret AŞ2024 Yılı Savunma ve Havacılık Sanayii Sektör Şampiyonu
Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat Ve Ticaret AŞ2024 Yılı Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Şampiyonu
Çiçekçiler Birliği Dış Ticaret AŞ2024 Yılı Süs Bitkileri ve Mamulleri Sektör Şampiyonu
Ak-Pa Tekstil İhracat Pazarlama A.Ş.2024 Yılı Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Şampiyonu
JTI Tütün Ürünleri Sanayi AŞ2024 Yılı Tütün Sektör Şampiyonu
Uçak Kardeşler Gıda AŞ2024 Yılı Yaş Meyve ve Sebze Sektör Şampiyonu
Verde Yağ Besin Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ2024 Yılı Zeytin ve Zeytinyağı Sektör Şampiyonu
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