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Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü'nü yendi

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında konuk ettiği Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

Fikret Delal  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü'nü yendi

Rize

10. dakikada Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Cezasahasının sol çaprazında Olayowin'in penaltı noktasına havadan gönderdiği pasında Varesanovic kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-0

13. dakikada Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Ceza sahası içinde topla buluşan Olowiyin, Rakoczyy'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ayberk Demirbaş penaltı noktasını gösterdi. 14. dakikada penaltıyı kullanan Jurecka'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

23. dakikada Olawoyin'in sağ taraftan gönderdiği pasında topla buluşan Emrecan Bulut'un kaleye sert şutunda kaleci Erten Ersu topu çeldi.

İlk yarı, Çaykur Rizespor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

61. dakikada Yusuf Emre Gültekin'in kullandığı serbest vuruşunda top sağ üst kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

77. dakikada Ankaragücü farkı 1'e indirdi. Mesut Emre Kesik'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Ali Kaan Güneren topu arka direğe aşırdı. Topu önünde bulan Coelho, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

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