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Yılın Fotoğrafları 2022

Tahran'daki Türk vatandaşları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İran'ın başkenti Tahran’da yaşayan Türk vatandaşları Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Haydar Şahin   | 13.01.2023
Tahran'daki Türk vatandaşları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı Fotoğraf: Haydar Şahin / AA

Tahran

İş insanları İsmail Kaya ve Ali Ezen ile Tahran Türk Okulu'nda öğretmenlik yapan Mahmut Yanmaz ve Salih Tuzlukaya, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin 2022'de yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Gıda sektöründe faaliyet yürüten iş insanı İsmail Kaya, birbirinden güzel fotoğraflar arasından seçim yapmanın zor bir iş olduğunu belirterek haber kategorisinde Valeria Ferraro’nun "Hayata tutunanlar ", çevre-yaşam kategorisinde İsmail Kaplan’ın "Üç kafadar" ve spor kategorisinde Evrim Aydın’ın "Arjantin yola devam ediyor" fotoğrafını seçti.


Hayata tutunanlar

Tekstil işiyle uğraşan iş insanı Ali Ezen, her biri ciddi emek ve sabır işi olan kareler karşısında seçim yapmanın zorluğuna dikkat çekerek AA muhabir ve foto muhabirlerine başarı diledi.

Ezen, haber kategorisinde Kahraman Bekçili’nin “Kömür karası gözyaşları”, çevre-yaşam kategorisinde Mesut Varol’un “Beslenme saati” ve spor kategorisinde Cüneyt Çelik’in “Beygir gücü” fotoğrafını oyladı.


Beslenme saati

Tahran Türk Okulu'nda sınıf öğretmeni olarak çalışan Mahmut Yanmaz, Türkiye'den çekilmiş fotoğrafları görünce bir an kendini memlekette hissettiğini söyleyerek tercihini, haber kategorisinde Emin Sansar’ın “Ateş hattında”, çevre-yaşam kategorisinde Mesut Varol’un “Beslenme saati” ve spor kategorisinde Cüneyt Çelik’in “Beygir gücü” fotoğrafından yana kullandı.


Beygir gücü

Fotoğraf seçimini öğrencileriyle yapan Tahran Türk Okulu Türkçe öğretmeni Salih Tuzlukaya ise haber kategorisinde Emrah Yorulmaz’ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre-yaşam kategorisinde İsmail Kaplan’ın "Üç kafadar" ve spor kategorisinde Elif Öztürk Özgüncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafını seçti.

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