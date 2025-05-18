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Dünya

İran, Trump'ın temsilcisinin uranyum zenginleştirmeyle ilgili açıklamasını "gerçeklikten kopuk" olarak nitelendirdi

ABD'nin İran ile müzakerelerdeki temsilcisi ABC News'e yaptığı açıklamada, İran'ın uranyumu yüzde 1'e kadar zenginleştirmesine izin veremeyeceklerini söylemişti.

Ahmet Dursun  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
İran, Trump'ın temsilcisinin uranyum zenginleştirmeyle ilgili açıklamasını "gerçeklikten kopuk" olarak nitelendirdi

Tahran

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin İran ile müzakerelerdeki temsilcisi Steve Witkoff'un, İran'ın uranyum zenginleştirmesini yüzde 1 oranında dahi kabul etmeyeceklerine dair açıklamasını "gerçeklikten kopuk" olarak nitelendirerek, uranyum zenginleştirme faaliyetinin durdurulmayacağını söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff'un son yaptığı açıklamaları Tahran Diyalog Forumu sırasında yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na değerlendiren Erakçi, "Bu ifadeler, müzakerelerin gerçekliğinden tamamen kopuktur ve zenginleştirme devam edecektir." dedi.

Erakçi, "Hedefleri, nükleer silahın üretilmemesini sağlamaksa biz hazırız ancak gerçekçi olmayan talepleri varsa bunlar tabi yerine getirilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ediyor. Tahran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Daha önceki açıklamalarında Tahran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceklerini söyleyen ABD'li yetkililer son zamanlarda İran'ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını talep ettiklerini belirtiyor.

İran ise düşük düzeyde uranyum zenginleştirme faaliyetinin müzakere konusu edilemeyeceğini belirtiyor.

Son olarak Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, ABC News'e yaptığı açıklamada, İran'ın uranyumu yüzde 1'e kadar zenginleştirmesine izin veremeyeceklerini ifade ederek, "Uranyum zenginleştirme Trump yönetiminin çok, çok net bir kırmızı çizgisidir. Buna izin veremeyiz. Çünkü zenginleştirme silahlandırmayı mümkün kılar." demişti.

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