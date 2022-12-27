İstanbul kaymakamlarının bir kısmı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
İstanbul'da görev yapan kaymakamlardan bazıları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
İstanbul
Katılımcı kaymakamlar, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafına oy verdi.
Kaymakam Turan, "Her sektörde muazzam üretim hamleleri yapan bir seviyeye geldik. Daha ileri noktalara da geleceğimizin kimsenin şüphesi olmasın. Bunun mutluluğunu, gururunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.
Spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" fotoğrafını seçen Turan, "Arjantin'in şampiyon olduğu turnuvada Fas milli takımı gönüllerin şampiyonu oldu. Hem futboluyla hem de bizim gönüllerimize hitap eden duruşlarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum." dedi.
Uğur Turan, çevre ve yaşam kategorisinde ise, Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" fotoğrafına oy verdi.
Fotoğrafların güzel olduğunu ve bu nedenle seçmekte zorlandığını belirten Turan, emeği geçen tüm foto muhabirlerini tebrik etti.
Adalar Kaymakamı Ayhan'ın tercihi "Görev tamam"
Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, haber kategorisinde Özkan Bilgi'nin "Görev tamam" fotoğrafını oylarken, yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın Müdahalesi" fotoğrafını tercih etti.
Mustafa Ayhan, spor kategorisinde ise oyunu Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" adlı fotoğrafından yana kullandı.
Bayrampaşa Kaymakamı Şenel "Kırmışlar kalbini"yi oyladı
Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.
Şenel, çevre ve yaşam kategorisinde Pavel Pavlov'un "Kırmışlar kalbini", haber kategorisinde Evrim Aydın'ın "Mavi çizgilerimiz var", sporda ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğraflarına oy verdi.
Tüm kategorilerdeki fotoğrafların birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu belirten Şenel, bu vesileyle dünya gündemine damga vuran olayların hatırlanmış olduğunu söyledi.
Soner Şenel, emeği geçen tüm foto muhabirlerini tebrik etti.
Güngören Kaymakamı Küçük, "Mazlumun ahı" dedi
Göngören Kaymakamı Abdullah Küçük, çevre ve yaşam kategorisinde Mesut Varol'un "Beslenme saati", sporda Aytaç Ünal'ın "Merve'nin servisi" ve haberde Ali Jadallah'ın "Mazlumun ahı" başlıklı fotoğraflarını oyladı.
Küçük, yaptığı açıklamada, fotoğrafın, maddenin arkasındaki manayı ve psikolojiyi de yansıtması gerektiğini belirterek, oy verirken bu duruma dikkat ettiğini belirtti.
Bakırköy Kaymakamı Köklü, "Şampiyonlar"ı seçti
Bakırköy Kaymakamı Abdullah Köklü, spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", çevre ve yaşam kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Masumiyet", haberde ise Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafına oy verdi.
Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirten Köklü, emeği geçen tüm foto muhabirlerini tebrik etti.
Fatih Kaymakamı Sarılı'nın tercihi "Savaşın yüzü"
Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğraflarını inceledi.
Tüm fotoğrafların bir hikayesi olduğunu belirten Sarılı, haber kategorisinde tercihini Ukrayna-Rusya savaşının sembol fotoğraflarından olan Wolfgang Schwan imzalı "Savaşın yüzü" isimli fotoğraftan yana kullandı.
Spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'na ait "Şükür secdesi" isimli fotoğrafı seçen Sarılı, "Fas'ın başarısı hepimizi mutlu etti." dedi.
Çiftçi ailesi çocuğu olduğunu ve sabah erken saatlerde tarlaya çalışmaya gittiklerini anlatan Sarılı, alın terini yansıttığı için çevre-yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Alacakaranlık ritüeli" adlı fotoğrafı için oy kullandı.
Zeytinburnu Kaymakamı Turan "Görev tamam"a oy verdi
Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan da haber kategorisinde tercihini, Van'da terörle mücadele sonrasında güvenliğin sağlandığı Tendürek Dağı'nın zirvesine Türk Bayrağı'nın dikildiği anı ölümsüzleştiren Özcan Bilgin'in "Görev tamam" adlı fotoğrafından yana kullandı.
Fotoğrafa ilişkin değerlendirmede bulunan Turan, "Mazlum milletlerin umuduyuz. Türkiye'de güvenlik alanında olmak üzere her alanda gösterilen başarıların mazlum milletlere umut olduğunu düşünüyorum. Tendürek'in önündeki pozu yüce milletimizin şahlanışını simgeliyor bana göre." dedi.
Sporun engel tanımama ve birleştirici gücü bulunduğunu belirten Turan, spor kategorisinde mücadele ruhunu yansıttığı düşündüğü için Aytaç Ünal İmzalı "Merve'nin servisi" adlı fotoğrafını seçti.
Zeytinburnu Kaymakamı Turan, çevre-yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan yangında jandarma tarafından kurtarılan kaplumbağanın yer aldığı "Yangın müdahalesi" adlı fotoğrafı oyladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.