İklim değişikliği nedeniyle "göç eden" bitkiler uygun yaşam alanı bulmakta zorlanıyor
ABD'de yapılan iki yeni araştırmada, iklim değişikliğinden etkilenen bitkilerin uygun yaşam alanı bulabilmesi için "göç etmelerinin" zorlaştığı ortaya konuldu.
Ankara
Time dergisinin haberine göre, ABD'deki Georgia Teknoloji Enstitüsünce yapılan araştırmada, çam ve meşe ağaçları dahil Kuzey Amerika'da yaygın görülen bitkilerin yüzde 75'inin son 18 bin yıl boyunca yaşayabilecekleri uygun koşulları bulabilmeleri için göç ettiği belirtildi.
Araştırmanın ortak yazarlarından iklim bilimci Jenny McGuire, bitkilerin yer değiştirmesinin gelecek yıllarda gitgide zorlaşacağını belirterek, bazı bölgelerde beşeri unsurların buna engel olabileceğini ifade etti.
Beşeri engellerden en fazla ABD'nin doğusundaki bitkilerin etkilendiğine işaret eden McGuire, ABD'nin Apalaş ve Orta Batı bölgelerinin kuzeyindeki bitkilerin acilen göç etmesi gerektiğine dikkati çekti.
ABD'de bulunan Brown Üniversitesinde yapılan araştırmada ise sıradağların iklim değişikliğinden etkilenen bitkileri koruyabileceği ileri sürüldü.
Bunun sebebi ise dağlar gibi dik bölgelerde yukarı çıkıldıkça hava ısısının düşmesi gösterildi.
Brown Üniversitesinde ekoloji profesörü James Kellner ve çalışma arkadaşları, 1984-2011'de sıcaklık yükseldikçe bitki örtüsünün değişimini görmek için ABD'deki beş sıradağın belirli bölgelerinden alınan uydu analizlerini inceledi.
Kellner, bitkilerin yukarı doğru hareket ettikçe kurtulabileceklerini ancak inceledikleri vakaların çoğunda bunun gerçekleştirilmediğini ifade etti. Araştırmada, bunun iklim değişikliğinin çok hızlı yaşanmasından kaynaklandığı kaydedildi.
Öte yandan, iklim değişikliğine ayak uyduramayan bitkilerin göç edebilmesi için buna özel yolların oluşturulabileceği belirtildi.
Araştırmalar, sırasıyla PNAS ve PLOS Climate akademik dergilerinde yayımlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.