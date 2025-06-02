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Dünya

İngiltere, tarihindeki en sıcak ilkbaharı yaşadı

İngiltere'de bu yıl ilkbahar mevsimi, kayıtlardaki en sıcak ve güneşli ilkbahar oldu.

Nuran Erkul Kaya  | 02.06.2025 - Güncelleme : 02.06.2025
İngiltere, tarihindeki en sıcak ilkbaharı yaşadı

LONDRA

İngiliz Meteoroloji Kurumu Met Office'in öncü verilere dayandırdığı analizine göre, 2025 ilkbaharı ülkede tarihi iklim rekorlarını beraberinde getirdi.

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İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da ortalama sıcaklık açısından 1884'ten beri görülen en sıcak ilkbahar yaşandı. Böylece, 2024'teki sıcaklık rekoru aşılmış oldu.

Bu mevsim ayrıca İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da kayıtlardaki en güneşli ilkbahar olurken, İngiltere'de 1910'dan beri ölçülen güneşlenme süresi kayıtlarına göre en güneşli ilkbahar yaşandı.

Mart 2025'te artmaya başlayan sıcaklıklar mevsimin genel havasını belirledi, bu dönemde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı ve yağışlar önemli ölçüde azaldı.

Nisan 2025, İngiltere tarihindeki en güneşli nisan olarak kayıtlara geçti. Mayıs ayında da sıcaklıklar ortalamanın üzerinde kalmaya devam etti.

Böylece, 2025 ilkbaharında ölçülen 9,5 derecelik ortalama sıcaklık uzun vadeli iklim ortalamasını 1,4 derece aştı.

Bu dönemde sıcaklık artışı kara alanlarıyla sınırlı kalmadı. İngiltere sularında nisan ve mayısta deniz yüzeyi sıcaklıkları rekor kırarak denizlerde sıcak hava dalgasına yol açtı. Bazı bölgelerde deniz yüzeyi sıcaklıkları ortalamanın 4 derece üzerine çıktı.

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