Dolar
34.26
Euro
37.67
Altın
2,641.86
ETH/USDT
2,476.40
BTC/USDT
63,518.00
BIST 100
9,081.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce’de STK temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.
logo
Dünya

İngiltere'de bir kadın 1976'daki iş başvurusunun akıbetini yeni öğrendi

İngiltere'de yaşayan 70 yaşındaki Tizi Hodson, hayalindeki motosiklet akrobatlığı için yaptığı iş başvurusunun akıbetini 48 yıl sonra öğrendi.

Ahmet Furkan Mercan  | 07.10.2024 - Güncelleme : 07.10.2024
İngiltere'de bir kadın 1976'daki iş başvurusunun akıbetini yeni öğrendi

Ankara

BBC'nin haberine göre Lincolnshire bölgesinde yaşayan 70 yaşındaki Hodson'un, Ocak 1976'da yaptığı iş başvuru mektubunun, tüm bu yıllar boyunca postanedeki çekmecenin arkasında kaldığı ortaya çıktı.

Gönderildiği adrese ulaşmayan orijinal mektup, Hodson'un kendisine 48 yıl sonra geri teslim edildi. Böylelikle Hodson, başvurunun akıbetini öğrendi.

Hodson, "İş hakkında neden hiç haber almadığımı hep merak ederdim. Şimdi nedenini biliyorum" ifadesini kullandı.

O yıllarda yaşadığı Londra'daki dairesinde mektubu yazdığını net hatırladığını vurgulayan Hodson, "Bu kadar zaman sonra onu geri almak benim için çok şey ifade ediyor." ifadesini kullandı.

Haberde, mektubun en üstünde el yazısıyla yazılmış bir notta: "Staines Postanesi tarafından geç teslim edildi. Bir çekmecenin arkasında bulunabildi. Sadece yaklaşık 50 yıl gecikmeli" ifadesinin kayda geçtiği bildirildi.

"Gerçekten bir motosiklette dublör sürücüsü olmak istiyordum"

Cevap postasını büyük arzuyla ve uzun süre beklediğini kaydeden Hodson, "Çok hayal kırıklığına uğradım çünkü gerçekten bir motosiklette dublör sürücüsü olmak istiyordum." dedi.

50'den fazla kez taşındığını ve 4 ya da 5 kez ülke değiştirdiğini kaydeden Hodson, "Beni nasıl buldukları bir muamma." diyerek, mektubu kimin geri gönderdiğini ya da mektubun kendisine nasıl ulaştığını bilmediğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kabine üyelerinden, İsrail'in Gazze'deki soykırımının birinci yılına ilişkin paylaşım
Üniversite öğrencileri İsrail'i protesto etti
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılına ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılına ilişkin açıklama

Benzer haberler

İngiltere'de bir kadın 1976'daki iş başvurusunun akıbetini yeni öğrendi

İngiltere'de bir kadın 1976'daki iş başvurusunun akıbetini yeni öğrendi

Eski İskoçya Başbakanı Yusuf: İngiltere savaş suçu işleyen bir ülkeye silah satmaya devam ediyor

Husiler: "Bir yılda ABD, İngiltere ve İsrail bağlantılı 193 gemiyi hedef aldık"

İsrail'in Gazze'deki soykırımının birinci yılında İngiltere'nin Filistin politikası değişmedi

İsrail'in Gazze'deki soykırımının birinci yılında İngiltere'nin Filistin politikası değişmedi
Küresel ekonomiler enflasyonla mücadelede ivmeyi tersine döndürme çabasında

Küresel ekonomiler enflasyonla mücadelede ivmeyi tersine döndürme çabasında
Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'de bazı kentlere hava saldırısı düzenlediğini duyurdu

Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'de bazı kentlere hava saldırısı düzenlediğini duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet