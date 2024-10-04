Dolar
34.25
Euro
37.82
Altın
2,662.84
ETH/USDT
2,386.00
BTC/USDT
61,449.00
BIST 100
8,948.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Akademik Yılı açılış programında konuşuyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul’da ‘’Afet Teknolojileri Rehberi Basın Lansmanı’’nda konuşuyor
logo
Dünya

İngiliz hükümetinden karbon yakalama teknolojileri için 21,7 milyar sterlinlik taahhüt

İngiliz hükümeti, ülkenin ilk karbon yakalama tesisleri için 21,7 milyar sterlinlik finansman sağlayacağını açıkladı.

Nuran Erkul Kaya  | 04.10.2024 - Güncelleme : 04.10.2024
İngiliz hükümetinden karbon yakalama teknolojileri için 21,7 milyar sterlinlik taahhüt

Londra

Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'nin temiz enerji yatırımları ve istihdamı açısından yeni bir döneme girdiği ve karbon yakalama ve depolama teknolojilerinde öncü olmayı hedeflediği belirtildi.

Bu kapsamda ülkenin ilk karbon yakalama tesislerinin kurulması amacıyla gelecek 25 yılı kapsayan dönem için 21,7 milyar sterlinlik finansmanın onaylandığı kaydedilen açıklamada, ülkenin kuzey batı ve kuzey doğusunda bulunan sanayi bölgesinde iki karbon yakalama tesisinin inşa edileceği duyuruldu.

Açıklamada, bu tesislerde doğrudan 4 bin kişinin istihdamı sağlanacağı ve 50 bin istihdamın da dolaylı şekilde destekleneceği ifade edilerek, tesislerin yıllık 8,5 milyon tonun üzerinde karbon emisyonunu önleyeceği aktarıldı.

Açıklamada konuya ilişkin ifadelerine yer verilen Başbakan Keir Starmer, "Geleceğin sanayisine yatırım yaparak sanayi kalbimizi yeniden ateşliyoruz. Son 14 yıl boyunca, iş dünyası işlevsiz bir hükümeti öngörmeye çalıştı. Bu durum bizi geri bıraktı ve ekonomik bir duraklama yaşattı. Bugünkü karar, bu çığır açıcı teknolojiye 25 yıllık finansman taahhüdüyle istihdam yaratma, büyümeyi canlandırma ve bu ülkeyi nihayet onarma konusunda yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: Annelik yolculuğunda en etkili teşvik, doğal doğum tecrübesini yaşamış annelerin samimi paylaşımlarıdır
Edirne'nin merkez caddesinde sokak sağlıklaştırma projesi başlatıldı
Türkiye ve dünya gündemi
"Siberağ-9" operasyonlarında 115 şüpheli yakalandı
Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Benzer haberler

İngiliz hükümetinden karbon yakalama teknolojileri için 21,7 milyar sterlinlik taahhüt

İngiliz hükümetinden karbon yakalama teknolojileri için 21,7 milyar sterlinlik taahhüt

Boris Johnson, Netanyahu'nun ziyaretinden sonra banyosunda dinleme cihazı bulunduğunu belirtti

İngiltere ve AB siyasi çözüm için Lübnan ve Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı

İngiltere'de Filistin destekçileri, İsrail'e silah parçası satan tesise çatıdan kırmızı boya döktü

İngiltere'de Filistin destekçileri, İsrail'e silah parçası satan tesise çatıdan kırmızı boya döktü
İngiltere Başbakanı Starmer'dan Brüksel'e ilk ziyaretinde AB ile "istikrarlı ve olumlu gündem" mesajı

İngiltere Başbakanı Starmer'dan Brüksel'e ilk ziyaretinde AB ile "istikrarlı ve olumlu gündem" mesajı
BBC'ye göre İngiliz jetleri, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarını engellemek için uçtu

BBC'ye göre İngiliz jetleri, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarını engellemek için uçtu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet