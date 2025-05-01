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Dünya

İngiltere'de halk bazı kentlerde yerel yönetimleri belirlemek için sandık başında

İngiltere'de halk, 23 bölgede 1641 belediye meclis üyesi ve 6 belediye başkanını belirlemek için sandık başına gitti.

Behlül Çetinkaya  | 01.05.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
İngiltere'de halk bazı kentlerde yerel yönetimleri belirlemek için sandık başında

Greater London

Ülkedeki 317 seçim bölgesinin 23'ünde oy kullanma işlemi için seçim merkezlerinin kapıları yerel saatle 07.00'de (TSİ 09.00) açıldı.

Sandıkların yerel saatle 22.00'de (TSİ 00.00) kapanacağı ülkede halk, aralarında Cambridge ve Oxford gibi kentleri içine alan bölgelerdeki 1641 belediye meclis üyesini, 6 ildeki belediye başkanlarını seçecek.

Runcorn ve Helsby adlı seçim bölgesinde ise halk ara seçimle milletvekilini belirleyecek.

Bugün yapılacak yerel yönetim seçimlerinin sonuçlarının yarın belli olması beklenirken Runcorn ve Helsby seçim bölgesinde sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.

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