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Dünya

Prens Harry, ailesiyle barışmak istediğini söyledi

İngiltere Kralı 3. Charles'ın oğlu Sussex Dükü Prens Harry, ailesiyle barışmak istediğini belirtti.

Behlül Çetinkaya  | 03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
Prens Harry, ailesiyle barışmak istediğini söyledi

Londra

Kraliyet Ailesiyle yaşadığı sorunların ardından ABD'de yaşamaya başlayan Prens Harry, kendisine sağlanan polis koruması seviyesinin düşürülmesi kararını taşıdığı mahkemenin karar duruşması ardından BBC'ye açıklamalarda bulundu.

Prens Harry, ailesiyle olan ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulunarak, "Bazı aile üyelerimle aramda çok sayıda anlaşmazlık vardı." ifadelerini kullandı.

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Prens, Kraliyet Ailesi'ni affettiğini ancak 2023'te yazdığı anılar yüzünden ailesinin kendisini affetmediğini söyledi.

Prens Harry, "Ailemle barışmak istiyorum. Kavgayı sürdürmenin bir manası yok. Hayat çok değerli. Babamın (Kral Charles) ne kadar ömrü kaldığını bilmiyorum ama bu koruma meselesi yüzünden benimle konuşmuyor. Barışmak iyi olurdu." ifadelerini kullandı.

"Memleketimi çocuklarıma gösteremeyecek olmaktan dolayı üzüntü duyuyorum"

Kendisine sağlanan polis korumasının kaldırılması ve güvenlik seviyesinin düşürülmesini taşıdığı mahkemeyi kaybetmesinin kendisi açısından üzücü olduğunu aktaran Prens Harry, "Şu an ailemi İngiltere'ye güvenli şekilde getirmem imkansız. Eşimi ve çocuklarımı İngiltere'ye getirebileceğim bir dünya göremiyorum." dedi.

İngiltere'yi özlediğini anlatan Sussex Dükü, "Memleketimi çocuklarıma gösteremeyecek olmaktan dolayı üzüntü duyuyorum." diye konuştu.

Prens Harry, Başbakan Keir Starmer ve İçişleri Bakanı Yvette Cooper'dan kararı gözden geçirmesini isteyeceğini de kaydetti.

Eşiyle ABD'ye taşınma kararı almalarının ardından koruma seviyesinin düşürüldüğünü hatırlatan Prens Harry, bu kararın Kraliyet Ailesine geri dönmeleri için alındığını savundu.

Prens Harry, "Hükümet de olsanız, Kraliyet Ailesi de olsanız, babam ya da ailem de olsanız tüm farklılıklara rağmen güvende olduğumuzda emin olmak istemez misiniz?" diye sordu.

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle, 2020 yılında Kraliyet Ailesiyle yaşadıkları sorunları öne sürerek kraliyet görevlerinden ayrılmış ve ABD'ye taşınmaya karar vermişti.

Dük ve Düşese verilen yüksek düzeyli polis koruması seviyesi düşürülmüştü.

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