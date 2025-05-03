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Dünya

Amazon'un kurucusu Bezos, 25 milyon adet hisse satmayı planlıyor

Amazon'un kurucusu milyarder Jeff Bezos, 25 milyon adet şirket hissesi elden çıkarma planını açıkladı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
Amazon'un kurucusu Bezos, 25 milyon adet hisse satmayı planlıyor

New York

Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na söz konusu plana dair bildirimde bulundu.

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Buna göre Bezos, 29 Mayıs 2026'da sona erecek süre boyunca 25 milyon adet Amazon hissesi satmayı planlıyor.

Planlanan satışın tutarı, Amazon'un bugünkü birim hisse fiyatı dikkate alındığında yaklaşık 4,8 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Şirketin üst yöneticiliğini 2021'de bırakan Bezos, Amazon'un en büyük hissedarı olmaya devam etmişti.

Bezos, geçen yıl da yaklaşık 13,5 milyar dolar değerinde Amazon hissesini elden çıkarmış ve 2021'den bu yana ilk kez şirket hissesi satışı gerçekleştirmişti.

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