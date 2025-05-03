Amazon'un kurucusu Bezos, 25 milyon adet hisse satmayı planlıyor
Amazon'un kurucusu milyarder Jeff Bezos, 25 milyon adet şirket hissesi elden çıkarma planını açıkladı.
New York
Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na söz konusu plana dair bildirimde bulundu.
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Buna göre Bezos, 29 Mayıs 2026'da sona erecek süre boyunca 25 milyon adet Amazon hissesi satmayı planlıyor.
Planlanan satışın tutarı, Amazon'un bugünkü birim hisse fiyatı dikkate alındığında yaklaşık 4,8 milyar dolar olarak hesaplanıyor.
Şirketin üst yöneticiliğini 2021'de bırakan Bezos, Amazon'un en büyük hissedarı olmaya devam etmişti.
Bezos, geçen yıl da yaklaşık 13,5 milyar dolar değerinde Amazon hissesini elden çıkarmış ve 2021'den bu yana ilk kez şirket hissesi satışı gerçekleştirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.