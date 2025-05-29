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Teknoloji

Dünya'dan 15 bin ışık yılı ötede tanımlanamayan cisim keşfedildi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) araştırmacılar, Samanyolu galaksisinde Dünya'dan 15 bin ışık yılı ötede, tanımlanamayan bir cisim gözlemledi.

Irmak Akcan  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
Dünya'dan 15 bin ışık yılı ötede tanımlanamayan cisim keşfedildi

Ankara

Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, NASA'nın Chandra X-ışını teleskobuyla keşfedilen ve "ASKAP J1832-0911" adı verilen, tanımlanamayan cisim, her 44 dakikada bir, 2 dakikalık süre boyunca hem radyo dalgaları hem de X-ışınları yayıyor.

"Long period transient" (LPT) türüne dahil edilen cisim, ilk kez bir LPT'nin yüksek enerjili X-ışını yaymasının görüntülenmesinin yanı sıra cismin düşük enerjili radyo dalgası yaydığı da gözlemlenebildi.

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Araştırmacılar, bulgunun, LPT olarak adlandırılan yanıp sönen nesnelerin gerçekte ne olduğunu ve sinyallerini nasıl yolladıklarını ortaya çıkarmaya yardımcı olabileceğini değerlendiriyor.

"ASKAP J1832-0911"ın ölü bir yıldız olduğunu düşünen araştırmacılar, bu cismin formuna dair henüz bir bulguya ulaşamadı.

Araştırmanın ekip lideri ve Curtin Üniversitesi araştırmacısı Zieng Wang, "Bu nesne daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor." dedi.

LPT'lerden gelen sinyallerin nasıl oluştuğuna dair henüz bir açıklama olmadığı gibi gökbilimciler bu sinyallerin neden uzun, düzenli ve olağan dışı aralıklarla "açılıp" "kapandığını" henüz bilmiyor.

Birkaç dakika ya da birkaç saat arayla radyo dalgaları yayan, yanıp sönen cisimler olan LPT'ler, ilk olarak 2022'de keşfedildi, ilk tespitten bu yana toplam 11 LPT tespit edildi.

Araştırma, Nature dergisinde yayımlandı.

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