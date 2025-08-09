Dolar
Yaşam

Zifte saplanmış bulunan köpek yavrusu uzman ellerde hayata tutundu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde zifte yapışan köpek yavrusu, tedavisi yapılan Çayırova Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki rehabilitasyon sürecinin ardından bulan kişi tarafından sahiplenilecek.

Cem Ali Kuş, Fatih Gürbüz  | 09.08.2025 - Güncelleme : 09.08.2025
Zifte saplanmış bulunan köpek yavrusu uzman ellerde hayata tutundu Fotoğraf: Fatih Gürbüz / AA

Kocaeli

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde zifte saplanmış bulunan köpek yavrusu, uzman ellerde tedavi edilerek yaşama tutundu.

Şekerpınar Mahallesi Ece Sokak'ta yaklaşık 15 gün önce zift birikintisine yapışık haldeki köpek yavrusunu gören kişi, hayvanı Çayırova Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirerek yardım talebinde bulundu.

Yüksek ateş ve solunum zorluğu belirtileri tespit edilen köpek yavrusu, tedavi altına alındı.

Merkezde görevli ekiplerce vücudu ziftten arındırılan köpek yavrusu yıkanarak temizlendi ve vitamin takviyesi yapıldı.

Bakım ve tedavi sayesinde güçlenen "Zift" adı verilen köpek yavrusu, rehabilitasyon sürecinin ardından bulan kişi tarafından sahiplenilecek.

"Ekibimiz hayvanı kurtarmak için elinden geleni yaptı"

Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Arslan, AA muhabirine, duyarlı vatandaşın merkeze getirdiği köpeği kurtarmak için ekibin elinden geleni yaptığını söyledi.

Köpeğin bakım ve tedaviye olumlu yanıt vermesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Arslan, "Aidiyet duygusuyla burayı sevdiğine inanıyorum. Bizim de burada en büyük mutluluk kaynağımız oldu." dedi.

Çayırova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sorumlusu Erdi Tütüncü de yüksek ateş ve solunum güçlüğüyle merkeze getirilen köpeği yoğun çabalarıyla hayata tutundurmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Tütüncü, köpek yavrusunu ilk gördüklerinde karamsar olduklarını ancak hayvanın vücudundan zift arındıkça sevindiklerini anlatarak, "Köpeği getiren kişi bizi sürekli aradı. Biraz daha bizimle kalacak. Sağlığı bu şekilde devam ederse yeni yuvasına kavuşturmayı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Köpeğin merkezin maskotu haline geldiğini belirten Tütüncü, "Hayvanın acısını hissettik, kurtulduğunu gördüğümüzde de çok sevindik. Bizimle gayet mutlu, keyfi yerinde. Öyle olunca bizim de keyfimiz yerinde oluyor. Her sabah geldiğimizde onu severek işe başlıyoruz. Sağlığında da şu anda bir problem yok gibi duruyor. Bundan sonraki hayatına daha sağlıklı devam edecek." diye konuştu.

