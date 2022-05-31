Yüzüne kimyasal madde atılan Sultan yara izlerini ömür boyu taşıyacak
Ankara'da eski sevgilisi tarafından silahla alıkonularak yüzüne kimyasal madde atılan mağdur Sultan S, yüzündeki yara izlerini bir ömür taşıyacak.
Ankara
Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesine devam edilen davanın önceki celsesinde, mağdurun yüzündeki izlerin kalıcı olup olmayacağına ilişkin rapor alınması için ara karar kuruldu. Bunun üzerine Ankara Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğünün hazırladığı 16 Mayıs tarihli kati rapor mahkemeye gönderildi.
Raporda, mağdur Sultan S'nin yüzüne atılan kimyasal madde nedeniyle yaralanmaların olduğu ifade edildi. Mağdurun yüz bölgesinin yüzde 5'lik bölümünde 2. derece yanık oluştuğu aktarılan raporda, kişinin hayatını tehlikeye atmayacak bu durumun, basit tıbbi müdahaleyle geçebileceği ancak yüzdeki leke ve hasarların kalıcı olacağı vurgulandı. Raporda "Sonuç olarak kişinin yaralanmasının yüzde sabit iz niteliğinde olduğu kanaatini bildirir rapordur." ifadeleri yer aldı.
Mağdurun avukatı Yiğit Murat Onurhan, müvekkilinin yüzünde "sabit iz kalacak şekilde yaralandığı"nın Adli Tıp Raporu ile kesinleştiği, bu sonucun Türk Ceza Kanunu uyarınca nitelikli bir hal aldığını belirtti. Bu durumun ağır ceza gerektirdiğini ifade eden Onurhan, "Dolayısıyla sanığın cezasının bu kapsamda arttırılması gerektiği hususu sabittir. Müvekkilim söz konusu vahim olay sebebiyle oldukça mağdur olmuş, psikolojik olarak da yıpranmıştır." değerlendirmesini yaptı.
Bazı yargı kararlarının caydırıcılıktan uzak olmasının kadına şiddeti etkilediğini savunan Onurhan, şiddetin her şeyden önce bir insan hakkı ihlali olduğunun göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.
Onurhan, şiddetin önüne geçmek için vatandaşların farkındalıkları ve yargı kararlarının caydırıcılık düzeylerinin arttırılması gerektiğini sözlerine ekledi.
21 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Mamak ilçesinde yaşayan mağdur Sultan S, şiddet nedeniyle ayrıldığı erkek arkadaşı Soner Bolat'ın bir araya gelme isteğine olumsuz cevap verdi. Bunun üzerine Bolat, 5 Ocak'ta iş yerine gitmek için evinden ayrılan kadının yolunu kesti ve belindeki ruhsatsız silahı göstererek tehdit etti. Bolat, silah zoruyla yakınlardaki çocuk parkına götürdüğü Sultan S'nin yüzen kimyasal madde attı.
Yüzünün belirli bölgelerinde ikinci dereceden yanık ve lekeler oluşan mağdurun şikayeti üzerine Bolat tutuklandı. Soner Bolat'ın, "kasten yaralamadan" 6 aydan 1 yıl 6 aya, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan" 2 yıldan 10 yıla, "sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırıdan" 2 yıldan 5 yıla ve "silahlı tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.