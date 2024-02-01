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Yaşam

Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu hafta içi de sürüyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda bulunan Yurduntepe Kayak Merkezi'nde, yarı yıl tatilindeki yoğunluk hafta içi de devam ediyor.

Özgür Alantor  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu hafta içi de sürüyor Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında bulunuyor.

Ziyaretçiler, 2 bin metre yükseklikteki pistte dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp, kızakla kayıp keyifli zaman geçirdi.

Yaklaşık 6 kilometreyi bulan pistiyle kayakseverlerden yoğun ilgi gören Yurduntepe'de, yarı yıl tatili yoğunluğu sürüyor.

İstanbul'dan tatil için gelen Murat Ayçiçek, AA muhabirine Ilgaz'ın çok güzel olduğunu söyledi.

Dağda havanın çok güzel olduğunu anlatan Ayçiçek, "Özellikle pistler çok güzel. Tüm kayak ve snowboard meraklılarına Ilgaz'ı öneriyorum. Hiç pişman olmayacaklar." dedi.

İki gündür Ilgaz'da olduklarını belirten Ayçiçek, "Ailecek kayıyoruz. Pistlere de çok güzel bir tesis kurulmuş durumda. Çok keyifli bir mekan. Önümüzdeki yıllarda da mutlaka ziyaret ederiz." diye konuştu.

Mine Ayçiçe de yaklaşık 20 yıldır snowboard yaptığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İlk kez Ilgaz'a geldik, çok güzeldi her şey. İki gündür buradayız. Zirveye çıktık. Pistler geniş ve gayet güzel. Telesiyejler 6 kişilik, bu çok önemli bir detay. Kapasite fazla olduğu için sıra olmuyor. Diğer yerlerde 2 kişilik olduğu için çok sıra bekleniyor. Telesiyejin üstü kapalı olduğu için sıcak tutuyor ve bu büyük konfor."

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