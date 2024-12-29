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Yaşam

Yıldıztepe Kayak Merkezi, İstiklal Yolu Pisti'nde sezonu açtı

Türkiye'nin kayak merkezlerinden Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde yeni sezon açıldı.

Ferhat Yazıcı  | 29.12.2024 - Güncelleme : 29.12.2024
Yıldıztepe Kayak Merkezi, İstiklal Yolu Pisti'nde sezonu açtı

Çankırı

Ilgaz Dağı'nın eteklerindeki kayak merkezinde biri kızak pisti olmak üzere üç pist bulunuyor.

Çevre illerden çok sayıda günübirlik ziyaretçi ağırlayan Yıldıztepe, yeni sezonda da kayakseverleri bekliyor.

Kar kalınlığının 30 santimetreye yaklaştığı dağda 4 bin 500 metre uzunluğundaki İstiklal Yolu Pisti, hazırlanmasının ardından kayakseverlerin hizmetine sunuldu.

Yıldıztepe Kayak Tesisleri İşletme Müdürü Rahim Yaylacı, AA muhabirine, bölgede son günlerde kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

İstiklal Yolu Pisti'ni hazır hale getirdiklerini belirten Yaylacı, "Hazırlıklarımızı yaptık. Bugünden itibaren misafirlerimizi ağırlamaya başlayacağız. Kar yağışının devam etmesi en büyük temennimizdir." dedi.

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