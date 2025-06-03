Dolar
39.19
Euro
44.82
Altın
3,360.46
ETH/USDT
2,605.20
BTC/USDT
105,100.00
BIST 100
9,256.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su taşkınları meydana geldi Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su taşkınları meydana geldi
logo
Yaşam

Yeşilayın "Dijital Detoks Kampı" anne ve çocuklarını doğayla buluşturdu

Yeşilayın ilk kez Osmaniye'de düzenlediği "Dijital Detoks Kampı"na katılan anne ve çocukları, hem ekrandan uzaklaşıp doğayla iç içe vakit geçirdi hem de bağımlılıkla mücadele yöntemlerini öğrendi.

Muzaffer Çağlıyaner  | 03.06.2025 - Güncelleme : 03.06.2025
Yeşilayın "Dijital Detoks Kampı" anne ve çocuklarını doğayla buluşturdu Fotoğraf: Muzaffer Çağlıyaner/AA

Osmaniye

Yeşilay Osmaniye Şubesince Kadirli ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Aslantaş Gençlik Kampı'nda 27-28 Mayıs'ta düzenlenen etkinliğe, 55 anne ve 65 çocuk katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Valilik işbirliğinde organize edilen kampın başında cep telefonlarını görevlilere teslim eden aileler, doğada yürüyüş yaptı, sportif etkinliklere katıldı ve parkur aktiviteleriyle vakit geçirdi.

Çocukların geleneksel oyunlar oynayarak eğlendiği kampta, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, polis ile jandarma ekiplerince bağımlılıkla mücadele yöntemleri anlatıldı.

Doğada birlikte eğlenen anne ve çocuklar, dijital bağımlılıktan uzaklaşma şansı buldu.

"Hedefimiz, dijital dünyadan uzak şekilde aile bağlarını güçlendirmek"

Yeşilay Osmaniye Şube Başkanı Osman Kıbrıslıgil, AA muhabirine, "Dijital Detoks Kampı"nın ilk kez düzenlendiğini söyledi.

Projeyi yurt genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini dile getiren Kıbrıslıgil, aileleri farklı kentlerdeki kamplarda, diğer illerdeki vatandaşları da kentte ağırlamayı istediklerini söyledi.

Kıbrıslıgil, organizasyonun sosyalleşmeye katkı sağladığını belirterek, "Kampımızın amacı, telefon, tablet, akıllı cihazlar, bilgisayar gibi dijital dünyadan uzak şekilde aile bağlarını güçlendirmek, çocukların anneleriyle, ailelerin ise birbirleriyle iletişimini sağlamak." dedi.

Aileler için eğitici atölyeler yapıldığını anlatan Kıbrıslıgil, katılımcılara teşekkür etti.

"Telefonların hayatımızın çok içinde olduğunu bir kez daha fark ettik"

Kampa 10 yaşındaki oğlu Ökkeş Eymen ile gelen öğretmen Pınar Deprem de keyifli zaman geçirdiklerini söyledi.

Cep telefonundan uzak kalmanın kendilerine iyi geldiğini ifade eden Deprem, "Telefonların hayatımızın çok içinde olduğunu bir kez daha fark ettik. Onun için çok teşekkür ediyoruz. Çocuklar hiç telefon sormadılar, çok keyif aldılar." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cezaevlerinde Kurban Bayramı dolayısıyla açık görüş yapılacak
Trafikte bayram önlemleri kapsamında ağır taşıtlara kısıtlama
Adana'da Karataş sahil şeridindeki kaçak yapılar yıkılıyor
Haziran ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
Çanakkale ve Balıkesir'in adaları bayram tatilini yoğun geçirecek

Benzer haberler

Yeşilayın "Dijital Detoks Kampı" anne ve çocuklarını doğayla buluşturdu

Yeşilayın "Dijital Detoks Kampı" anne ve çocuklarını doğayla buluşturdu

İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Kürek Milli Takımında hedef dünya şampiyonluğu

Kürek Milli Takımında hedef dünya şampiyonluğu
12. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

12. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi
Sakarya ve Düzce bayramda misafirlerini mavi yeşil yolculuğa çıkaracak

Sakarya ve Düzce bayramda misafirlerini mavi yeşil yolculuğa çıkaracak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet