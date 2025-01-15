Yeniçağa Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
Bolu'da Yeniçağa Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.
Bolu
Gece sıcaklığının eksi 8 derece ölçüldüğü ilçede bulunan Yeniçağa Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.
Bölgeyi ziyaret edenler, buz tutan gölün oluşturduğu manzarayı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Yetkililer, vatandaşları buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda uyardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.