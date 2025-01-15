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Yaşam

Yeniçağa Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

Bolu'da Yeniçağa Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.

İsmail Kabasakal  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Yeniçağa Gölü'nün yüzeyi buz tuttu Fotoğraf: İsmail Kabasakal - AA

Bolu

Gece sıcaklığının eksi 8 derece ölçüldüğü ilçede bulunan Yeniçağa Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.

Bölgeyi ziyaret edenler, buz tutan gölün oluşturduğu manzarayı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Yetkililer, vatandaşları buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda uyardı.

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