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Yaşam

Yeniçağa Gölü göç mevsiminde mola veren kuşları ağırlıyor

Havaların soğumaya başlamasıyla sıcak bölgelere göç etmeye başlayan kuşlar, Bolu'nun Yeniçağa ilçesindeki gölde mola veriyor.

Zafer Göder   | 13.10.2022
Yeniçağa Gölü göç mevsiminde mola veren kuşları ağırlıyor Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce koruma altında bulunan ve "Yeniçağa Kuş Cenneti" olarak adlandırılan göl, her yıl göç mevsiminde 264 türde binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor.

Hayvanların geçiş güzergahındaki göl, sonbaharda da göçmen kuşlarla şenleniyor.

Turna, arı şahini, angut, balık kartalı, flamingo, ördek, kaz, şah kartalı, ak kuyruklu kartal ve bıldırcın kılavuzu gibi kuşları ağırlayan gölde, bazı hayvanlar kuluçkaya yatarak yavrularını da dünyaya getiriyor.

Her mevsim farklı güzelliğe bürünen kuş cenneti, kuş gözlemcilerinin uğrak noktaları arasında.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul-Ankara güzergahında bulunan Yeniçağa Gölü'nün kapsadığı 2 bin 780 dekar alanın çevresinde, kuş gözlem istasyonları ve kuleleri yer alıyor.

Bölgeye gelen kuş gözlemcileri ile turistler, burada kuş türlerini izleyip fotoğraflama imkanı bulurken, kuş cıvıltıları arasında doğada keyifli vakit geçirebiliyor.

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