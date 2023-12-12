Dolar
29.04
Euro
31.36
Altın
1,987.11
ETH/USDT
2,221.90
BTC/USDT
41,797.00
BIST 100
7,664.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Yeni sezonda ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan'a ulaştı

Tarihi Ankara Garı'ndan bu sezonun ilk seferine başlayarak Kars'a doğru yola çıkan Turistik Doğu Ekspresi, yaklaşık 18 saatlik yolculuğun ardından ulaştığı Erzincan'da törenle karşılandı.

Kemal Özdemir  | 12.12.2023 - Güncelleme : 12.12.2023
Yeni sezonda ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan'a ulaştı Fotoğraf: Kemal Özdemir/AA

Erzincan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi, 2023-2024 dönemi ilk seferi kapsamında, dün 17.55'te Kars'a gitmek üzere tarihi Ankara Garı'ndan yola çıktı.

Yaklaşık 18 saatlik yolculuğun ardından 10.00'da Erzincan Tren Garı'na ulaşan "Turistik Doğu Ekspresi" yolcuları, 13.30'da Erzurum'a hareket edecek.

Yolcular, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve beraberindeki kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar tarafından karşılandı.

Aydoğdu ve beraberindekiler, vagonlarda yolculara gül takdim etti ve seyahat hakkında bilgi aldı.

Vali Aydoğdu, törende, Medine'nin vakfiyesi olan Erzincan'ın dört mevsim görülmesi gereken bir şehir olduğunu söyledi.

Erzincan'ın bölgesinde parlayan bir yıldız olduğunu belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bizim hem kültürel hem de tarihi anlamda ciddi geçmişimiz var. Doğa ve su sporlarında Erzincan, Türkiye'nin öncü illerinden birisidir. Şehrimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Arkadaşlarımızla sizleri ağırlamaktan çok mutlu olduğumuzu bilmenizi isterim. Burası gerçekten dört mevsim görülmesi gereken bir şehir. Ergan Dağı'mız, Kemaliye'miz, İliç'imiz, tarihi müzemiz ve şelalelerimizle gerçekten Erzincan ışıl ışıl, ışıldayan bir şehir."

Yolcular seyahatten mutlu

Yolcularından Murat Demirkova, ailesi ile Antalya'dan geldiğini belirterek, "Doğu Ekspresi'ndeki atmosferi görmek için bu yolculuğu yaptık. Meşakkatli bir yolculuktu. Ancak Sayın Bakan'ımızın bizleri uğurlaması, burada Sayın Vali'mizin bizleri sıcak şekilde karşılaması, güler yüzleri ve ikramlarıyla adına yakışır bir şekilde can Erzincan kardeşliği karşılamaları, tüm yorgunluğumuzu bizlere unutturdu." diye konuştu.

Başak İbikoğlu, Doğu Ekspresi ile rüya gibi bir yolculuk yaptıklarını anlattı.

Doğu Ekspresi ile güzergah üzerindeki doğal güzelliklere hayran kaldığını ifade eden İbikoğlu, şunları aktardı:

"Özellikle sabah erken saatlerinde güneşin doğması ve göl kenarında seyahat etmemiz çok güzel bir manzaraydı. Herkese tavsiye ediyorum. Benim çok ertelediğim bir seyahatti. Bizleri Erzincan'da güler yüzlü ve çok güzel bir şekilde karşıladılar. Seyahatimiz çok güzel geçiyor."

Yolculara, karşılama töreninin ardından tren garındaki stantlarda yöresel ürünlerden ikram edildi. Yolcular, halk oyunları gösterisini izledi, ekiple halay çekti.

Mola veren yolcular, kentin tarihi ve turistik alanlarında gezinti yapacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İşsizlik Fonu'ndan geçen ay 370 bin kişiye 1 milyar 827 milyon lira ödendi
Malatya'da 6 mahalle kentsel dönüşümle yeniden inşa edecek
İstanbul'daki "miras yalanıyla dolandırıcılık" davasında 6 sanığın 230'ar yıla kadar hapsi istendi
TÜBİTAK, 71 personel alacak
Edirne'de patlayan borudan çıkan su sokaklara taştı

Benzer haberler

Yeni sezonda ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan'a ulaştı

Yeni sezonda ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan'a ulaştı

Erzincan'daki fabrikada atık orman ürünleri "pelet" ile ekonomiye kazandırılıyor

Erzincan'da kadın bobinaj ustası 10 yıldır dede mesleğini sürdürüyor

Erzincan'da karlı arazide yiyecek arayan çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi

Erzincan'da karlı arazide yiyecek arayan çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi
Özel sporcu Ayşe Kader, dünya şampiyonluğuna odaklandı

Özel sporcu Ayşe Kader, dünya şampiyonluğuna odaklandı
Bakanlıktan Turistik Doğu Ekspresi biletlerine ilişkin uyarı

Bakanlıktan Turistik Doğu Ekspresi biletlerine ilişkin uyarı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet